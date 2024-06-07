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        Şehit Hüsnü Uyan Anaokulu'nda yıl sonu gösterisi düzenlendi

        Trabzon'un Of ilçesindeki Şehit Hüsnü Uyan Anaokulu'nda yıl sonu gösterisi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 15:15 Güncelleme: 07.06.2024 - 15:15
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        Şehit Hüsnü Uyan Anaokulu'nda yıl sonu gösterisi düzenlendi
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        Trabzon'un Of ilçesindeki Şehit Hüsnü Uyan Anaokulu'nda yıl sonu gösterisi gerçekleştirildi.

        Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Okul Müdürü Salime Akyüz, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Kabahasanoğlu, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, öğrencilere eğitim hayatlarında başarı diledi.

        Çeşitli gösterilerin sunulduğu etkinlikte, Kabahasanoğlu, Akyüz ve öğretmenler, öğrencilere karnelerini verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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