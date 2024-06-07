Şehit Hüsnü Uyan Anaokulu'nda yıl sonu gösterisi düzenlendi
Trabzon'un Of ilçesindeki Şehit Hüsnü Uyan Anaokulu'nda yıl sonu gösterisi gerçekleştirildi.
Trabzon'un Of ilçesindeki Şehit Hüsnü Uyan Anaokulu'nda yıl sonu gösterisi gerçekleştirildi.
Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Okul Müdürü Salime Akyüz, öğrenciler ve veliler katıldı.
Kabahasanoğlu, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, öğrencilere eğitim hayatlarında başarı diledi.
Çeşitli gösterilerin sunulduğu etkinlikte, Kabahasanoğlu, Akyüz ve öğretmenler, öğrencilere karnelerini verdi.
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