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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Turizm Ofisi'ni ziyaret etti

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yeni Turizm Ofisi'nde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 16:48 Güncelleme: 07.06.2024 - 16:48
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Turizm Ofisi'ni ziyaret etti
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yeni Turizm Ofisi'nde incelemelerde bulundu.

        Genç, Atatürk Alanı'ndaki ofiste gazetecilere, kente gelen ziyaretçilerin sıkıntılarına ve sorunlarına çare bulmak adına hazır olduklarını söyledi.

        Genç, şehir merkezi, Trabzon Havalimanı ve Uzungöl'deki ofislerde yabancı dil bilen personelin görev yaptığını anlattı.

        Trabzon'u geçen yıl 1 milyon 319 bin kişinin ziyaret ettiğini vurgulayan Genç, turizmle ilgili çalışmaların önemine işaret etti.

        Genç, turistlerin şehirden memnun ayrılmasının önemli olduğunu da anlatarak, "Bu şehir bizim. Hem evladı hem de yöneticisi olarak şehrin menfaatini düşünmek zorundayız." dedi.

        Programa, siyasi parti ve meslek odaları temsilcileri ile çeşitli kamu kurumlarının yetkilileri de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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