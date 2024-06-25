Şarkıcı Ferhat Göçer, Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi
Şarkıcı Ferhat Göçer, Trabzon'da sahneye çıktı.
Şarkıcı Ferhat Göçer, Trabzon'da sahneye çıktı.
Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamındaki "Trabzon Kültür Yolu Festivali"nde, Fuar Merkezi'nde düzenlenen konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.
Sevilen şarkılarını seslendiren Göçer'e, katılımcılar eşlik etti.
Gecenin sonunda seyircilere seslenen Göçer, festival kapsamında sahne aldığı şehirler arasında en yüksek dinleyici sesini 115 desibel ile Trabzon'da kaydettiklerini söyledi.
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