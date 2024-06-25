Şarkıcı Ferhat Göçer, Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi

Gecenin sonunda seyircilere seslenen Göçer, festival kapsamında sahne aldığı şehirler arasında en yüksek dinleyici sesini 115 desibel ile Trabzon'da kaydettiklerini söyledi.

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