Karadeniz'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla etkinlikler yapıldı

Trabzon, Artvin, Rize, Giresun, Ordu, Gümüşhane ve Bayburt'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Trabzon'da 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunduğu programda konuşan Vali Aziz Yıldırım, 15 Temmuz'un tankın, topun, uçağın, modern silahların millet iradesi karşısında bir şey ifade etmediğini gösteren gün olduğunu söyledi.

Yıldırım, şunları kaydetti:

Ordu'da da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Vali Muammer Erol, hain kalkışma gecesi şehadet şerbetini içen Ömer Halis Demir başta olmak üzere tüm şehitleri rahmetle minnetle yad ederek, gazilere sağlık ve afiyet diledi.

Erol, "Rabbimiz bu birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin ve her karışı şehit kanlarıyla sulanmış olan vatanımızı her türlü saldırıdan, her türlü ihanetten muhafaza buyursun. Rabbimiz bu millete bir daha 15 Temmuz gibi hainlikler ve acılar yaşatmasın." dedi.