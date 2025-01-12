Trabzonspor- Antalyaspor maçının ardından

SÜPER Lig’in 19’uncu haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Antalyaspor’u 5-0’lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio, düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendirdi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş maç sonu değerlendirmesinde, maçın ilk 15 dakikasından sonra oyuna hakim olduklarını dile getirerek, “Bugün sahaya çıktığımız duygularımız ve oyun anlayışımız ilk 15 dakika olumsuzdu ama ondan sonra tamamında hakim olduğumuz bir oyunda farklı skorla kazandık. Bütün oyuncuları tebrik ediyorum. Oynayanı, sonradan gireni. Hem mutlu oldular, mutluluğu hak ettiler hem de umut verdiler, bu zaten istediğimiz bir şeydi. Hem gol yemedik hem fazla gol attık. Bazı değişimlerin de oyuncu üzerinde olumlu katkı yaptığını düşünüyorum. Özellikle Pedro’nun 3 gol atması sevindirici. Ben de dışarıya aldım onu ‘3 tane niye attın, daha önce niye atmadın’ diye. Öyle bir oyuncu oldu zaten. Güzel goller attı hem kafayla hem ayakla, katılımı iyi, savunmada iyi. Ama önde de Visca da çok iyi işler yaptı. Oyun katkısı olarak solda Tony yaşlarına ve tecrübelerine rağmen katkıları. Bütün takım aslında olumluydu, ilk 15 dakikada tam tersine uyurgezerdik. Top kaybı yaptık geride her rakibin çıkışında karşılayamadık. Ama diğer taraftan gol yemeden kazanmak önemliydi. Seyircimizin desteği, oyuncularımızın gayreti, hak edilen bir galibiyet oldu. Umarım ki bunu seri haline dönüştürürüz. Çünkü burada da bu bitti, yani burada bitti şu anda. Yeniden başlamak durumundayız. Nasıl daha önce kaybettiğimiz maçları geride bıraktık şimdi de kazanılan maçı geride bırakıp oyunda neler yapabileceğimizi kupa maçında yaptık, burada yaptık, hatta Samsun’da oyun olarak yaptık, Kasımpaşa’da, Galatasaray maçında. Oyun olarak iyiyi, kötüyü biliyoruz. Yani doğruyu yanlışı biliyoruz. Oradan mesafe alırsak çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Yani her gün yenilenmek lazım. Sivas maçının yeniden bir başlangıç olması gerekiyor” diye konuştu.

‘BEN GİTMESİNİ İSTEMEM’

Bir gazetecinin Eren Elmalı sorusuna ilişkin de açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Şenol Güneş, “Sağ tarafı çok iyi kullandık, solda da Tony top saklaması, katkıları büyüktü. Eren de iyiydi. Eren de bizim için önemli bir oyuncu, oyuncu olarak özellikleri fazla. Aynı Pedro da. Tartışılan oyuncular bunlar zaman zaman ama bunlar yaşları itibariyle genç karakter olarak çok iyiler. İyi insanlar, futbol oynamayı seviyorlar. Ama duygu kırılmaları yaşıyor zaman oyun hataları onlara bir güvensizlik getiriyor. Pedro bunu her geçen gün mesafe aldı, Eren’in de olabileceğini düşünüyorum. Olup olmayacağını bilmiyorum ama şu andaki durum o. Transferle ilgili gündeme geldiğinde de geçen hafta konuştum kendisiyle böyle bir şeyin var olduğunu söyledi. Kulüp tarafından da duydum. Benim düşüncemi soruyorsanız, söyleyeceğim şey şu; benim mukaveleli oyuncum şu anda sahada olmalı. Oranın da en iyisi durumundaysa oynatırım onu. Milli takım oyuncusu. Transfere gelince karşı kulüp teklifi yapabilirler, onu kulübe yaparlar, kulüple konuşur ama oyuncuya yapmaması lazım. Burada bana sorarsanız Eren’le ilgili kanaatiniz nedir diye, oyuncu benim oyuncum. Ben gitmesini istemem. Bu yönetim de vermek istemez. Ama oyuncu gitmek istiyorsa o zaman teknik taraftan ekonomik tarafa geçer. Yani gittiği zaman da yeni bir oyuncu almak durumundayız. Bu da bir bedeldir. Alacak kulüp de bunu düşünmelidir. Yani ‘Ben bu kulübe teklif yaparken kendin aldığın zaman bir oyuncuyu nasıl bir para verirsin, bunu pazarlık için söylemiyorum. Bu doğru bir şey değil. Yani bu tarafından, oyuncuyla konuşmak doğru değil. Oyuncuyla konuşuyorsa hata yapar. Oyuncu benim oyuncum. Biz şimdi problem oyuncuyu bırak, problem çıkaranı bırak, sakatı bırak, oynamayanı bırak. O zaman boşta kalırız. Ama başkana da hak veriyorum zaten o tartışılıyor. İşte ‘Oynayan oyuncuyu niye bırakıyorsunuz?’ E oyuncu gitmek istiyorsa zor durumda kalıyorsunuz. Eğer bir oyuncu gitmek istiyorsa oyuncu gidebilir. Ama onun şartları ekonomiktir, tekniktir. Teknik olarak niye gitmesini istemem? Ama ekonomik olarak kulübün menfaati varsa değerlendirilir, o sonraki iş. Aynı şekilde takımda olup da büyük paraya mal olmuş bir oyuncu oynamıyorsa yine gitmesini isterim. Yani kulüp de gönderebilir. Oyuncu istiyorsa değerlendirilir, gidemez. Yani gitmemeli. O yüzden söyledim onu. Alacak olan kulüpler de bunları bilmeli. Yoksa böyle kafa karıştırarak yapılan işler doğru değil. Bilmiyorum tabi ne olacak, gelişmeleri bilmiyorum ama ben dün kendisiyle de konuştum, bugün de sordum. Şu anda herhangi sonucu olan bir şey yok. Ama konuşulmuş olduğunu biliyorum. Söylendi. Eğer konuşulmuşsa bitmiş olması gerekir. O zaman alacak olan parasını verir kulüp menfaatine bakar, sonra gider kulüp başka oyuncu alır. Birini bırakıp da onun yerine alırken bana bedava oyuncu verseler o zaman ben de para istemem yani. İşin bu tarafı. Benim kendi kanaatim bu” ifadelerini kullandı.