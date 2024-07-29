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        Para Yüzme ve Deaf Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası başladı

        Para Yüzme ve Deaf Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası, Trabzon'da start aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 17:46 Güncelleme: 29.07.2024 - 17:46
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        Para Yüzme ve Deaf Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası başladı
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        Para Yüzme ve Deaf Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası, Trabzon'da start aldı.

        Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şampiyonada, 41 kulüpten 77'si bedensel, 10'u işitme, 6'sı da özel olmak üzere toplamda 93 sporcu üç gün boyunca mücadele edecek.

        Trabzon'da kampta bulunan Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yarışacak milli yüzücüler Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk, Turgut Aslan Yaraman, Umut Ünlü ile Meryem Nur Tunuğ da müsabakalarda yarışacak.

        İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu, her yıl onlarca sporcuyu çeşitli yarışmalarla Trabzon'da ağırladıklarını söyledi.

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın başladığını hatırlatan Arıcıoğlu, Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek milli yüzücülerin Trabzon'da kamp yaptıklarını ve Paris'ten madalyalarla döneceklerine inançlarının tam oluğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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