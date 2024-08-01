Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat:PaparaPark
Hakemler: Nenad Minakovic, Nikola Borovic, Bosko Bozovic
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren Elmalı (Dk. 85 Barisic), Lundstram, Ozan Tufan (Dk. 71 Bardhi), Visca, Cihan Çanak (Dk. 80 Enis Destan), Trezeguet (Dk. 80 Umut Güneş), Draguş (Dk. 71 Nwakaeme)
Ruzomberok: Furhwald, Mojzis (Dk. 56 Kosti), Maly, Gabriel, Tucny, Luteran (Dk. 56 Mudry) , Lavrincik, Gomola, Gerec (Dk. 71 Boda), Chrien (Dk. 71 Chobot), Hladik (Dk. 80 Domonkos)
Gol: Dk. 65 Draguş (Trabzonspor)
Sarı kart: Dk. 36 Cihan Çanak (Trabzonspor)
TRABZON
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