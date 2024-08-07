Trabzonspor, Rapid Wien maçının hazırlıklarını tam kadro tamamladı
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın sahasında Rapid Wien ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın sahasında Rapid Wien ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenman gerçekleştirdi.
Antrenmana tüm futbolcular katıldı.
İdmanın basına açık bölümünde ısınma ve pas çalışması yapan Karadeniz ekibi, daha sonra taktik çalışmaya geçti.
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