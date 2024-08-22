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        Doğu Karadeniz'den 7 ayda 11 ülkeye bal ihraç edildi

        Doğu Karadeniz'den ocak-temmuz döneminde ABD başta olmak üzere 11 ülkeye bal satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 13:12 Güncelleme: 22.08.2024 - 13:12
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        Doğu Karadeniz'den 7 ayda 11 ülkeye bal ihraç edildi
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        Doğu Karadeniz'den ocak-temmuz döneminde ABD başta olmak üzere 11 ülkeye bal satıldı.

        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, bölgeden 7 ayda 335 ton bal ihraç edildiğini söyledi.

        İhracattan 1 milyon 411 bin 504 dolar kazanç sağlandığını belirten Kalyoncu, "ABD, 665 bin 390 dolarla ilk sırada yer aldı. ABD'yi 376 bin 367 dolarla Almanya ve 154 bin 53 dolarla Suudi Arabistan takip etti. Bölgeden söz konusu dönemde Birleşik Arap Emirlikleri, Libya, Katar, Umman, Azerbaycan, Bangladeş, Belçika ve Birleşik Krallık'a da bal satıldı." diye konuştu.

        Kalyoncu, balın, bölgenin önemli ihraç ürünlerinden olduğunu vurgulayarak, "Bal ihracatından beklentimiz her daim yüksek. İhracatımızın coğrafi işaretli ve markalı ürünlerle daha da artırılabileceğine inanıyoruz. O nedenle de bu yöndeki çalışmaları önemsiyoruz." dedi.

        Türk balının dünya piyasalarında kalitesiyle marka haline getirilmesinin de önem arz ettiğine dikkati çeken Kalyoncu, ilerleyen günlerde bal ihracatının çok daha iyi seviyelere geleceğine inandıklarını kaydetti.

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