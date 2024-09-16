Of Devlet Hastanesi "B" grubu hastane statüsü aldı

Trabzon'da Of Devlet Hastanesi "B" grubu hastane statüsüne yükseltildi.

Başhekim Op. Dr. Şaban Uysal, gazetecilere, Of Devlet Hastanesi'nin yaklaşık 2 yıldır yeni binasında hizmet sunduğunu söyledi.

Yeni binaya taşındıkları ilk günden beri en büyük hedeflerinden birinin "B" grubu hastane statüsüne yükselmek olduğunu belirten Uysal, "Bu amaç doğrultusunda tüm arkadaşlarımızla mesai kavramı olmaksızın çalışmanın güzel bir sonucuna çok kısa bir sürede ulaşmış olduk. Bu durum bizlerde büyük bir gurur ve motivasyon oluştururken, diğer taraftan da üzerimize düşen sorumluluğumuzun bir kat daha arttırdığının farkındayız." dedi.

Uysal, "B" grubuna yükselmenin hastaneye çok büyük kazanımlar sağlayacağına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu: "Mevcut branş uzman hekimlerin sayısının en az bir kat artmasının yanında şu anda hastanemizde olmayan beyin ve sinir cerrahisi, mikrobiyoloji gibi branşlarda uzman hekimler hastanemize kazandırılacaktır. Aynı şekilde sağlık, güvenlik, temizlik, sekreter gibi personel kadro sayımız da artacaktır. Yeni tıbbi cihazlar ve üniteler hastanemize kazandırılacaktır. Hastane yönetim ekibi olarak yeni binamıza taşındıktan sonra kısa, orta ve uzun vadeli hedefler ortaya koyduk. Her ay yeni bir birim açıp vatandaşlarımızın taleplerine cevap vermeye çalıştık."