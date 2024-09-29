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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 18:33 Güncelleme: 29.09.2024 - 18:33
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:PaparaPark

        Hakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Murat Tuğberk Curbay

        Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Denswil, Mendy, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan (Dk. 37 Cham), Bardhi (Dk. 46 Lundstram), Visca (Dk. 90 Orsic), Nwakaeme (Dk. 83 Serdar Saatçi), Banza (Dk. 90 Draguş)

        TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Adil Demirbağ, Bazoer (Dk. 74 Damjanovic), Guilherme, Jevtovic (Dk. 68 Umut Nayir), Uğurcan Yazğılı (Dk. 58 Keyta), Ndao (Dk. 58 Aleksic), Pedrinho, Yusuf Erdoğan (Dk. 68 Melih İbrahimoğlu), Kramer

        Goller: Dk. 16 Visca, Dk. 45+4 (penaltıdan) ve 54 Banza (Trabzonspor), Dk. 24 Adil Demirbağ, Dk. 89 Keyta (TÜMOSAN Konyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 65 Visca, Dk. 76 Denswil, Dk. 87 Malheiro, Dk. 90+6 Serdar Saatçi (Trabzonspor), Adil Demirbağ (maç bitimi) (TÜMOSAN Konyaspor)

        TRABZON

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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