Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:PaparaPark
Hakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Murat Tuğberk Curbay
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Denswil, Mendy, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan (Dk. 37 Cham), Bardhi (Dk. 46 Lundstram), Visca (Dk. 90 Orsic), Nwakaeme (Dk. 83 Serdar Saatçi), Banza (Dk. 90 Draguş)
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Adil Demirbağ, Bazoer (Dk. 74 Damjanovic), Guilherme, Jevtovic (Dk. 68 Umut Nayir), Uğurcan Yazğılı (Dk. 58 Keyta), Ndao (Dk. 58 Aleksic), Pedrinho, Yusuf Erdoğan (Dk. 68 Melih İbrahimoğlu), Kramer
Goller: Dk. 16 Visca, Dk. 45+4 (penaltıdan) ve 54 Banza (Trabzonspor), Dk. 24 Adil Demirbağ, Dk. 89 Keyta (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 65 Visca, Dk. 76 Denswil, Dk. 87 Malheiro, Dk. 90+6 Serdar Saatçi (Trabzonspor), Adil Demirbağ (maç bitimi) (TÜMOSAN Konyaspor)
TRABZON
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