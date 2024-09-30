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        Trabzonspor'da Ozan Tufan'ın ayak bileğinde bağ yaralanması tespit edildi

        Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, dün TÜMOSAN Konyaspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Ozan Tufan'ın sağ ayak bileği dış yan tarafta bağ yaralanmasının tespit edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 13:27 Güncelleme: 30.09.2024 - 13:27
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        Trabzonspor'da Ozan Tufan'ın ayak bileğinde bağ yaralanması tespit edildi
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        Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, dün TÜMOSAN Konyaspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Ozan Tufan'ın sağ ayak bileği dış yan tarafta bağ yaralanmasının tespit edildiğini bildirdi.

        Beşir, kulübün internet sitesinde, Ozan Tufan'ın sağlık durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:

        "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Ozan Tufan'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ ayak bileği dış yan tarafta bağ yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

        Ozan Tufan, karşılaşmanın 37. dakikasında sakatlanmış ve sedye ile oyun alanını terk etmişti.

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