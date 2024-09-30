Trabzonspor'da Ozan Tufan'ın ayak bileğinde bağ yaralanması tespit edildi

Ozan Tufan, karşılaşmanın 37. dakikasında sakatlanmış ve sedye ile oyun alanını terk etmişti.

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Ozan Tufan'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ ayak bileği dış yan tarafta bağ yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

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