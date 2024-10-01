"Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden" film ekibinden Trabzonspor'a ziyaret

Kafkas ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 31 Ocak'ta vizyona girecek "Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden" film ekibine yeni sezon formasını hediye etti.

Film ekibi, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ile bir araya gelerek, proje hakkında bilgi verip fikir alışverişinde bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, çekimleri Trabzon'da devam eden, "Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden" filmi ekibinden Alper Kul, Yılmaz Okumuş, Ahmet Kalyoncu ve Şehmus Gencan, bordo-mavili kulübü ziyaret etti.

Trabzon'da çekimleri devam eden "Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden" film ekibi, Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti.

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