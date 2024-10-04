Trabzonspor, Hatayspor maçına hazır
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, maç öncesi son antrenmanını, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Yarın Mersin Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.
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