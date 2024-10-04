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        Trabzonsporlu futbolcu Nwakaeme'nin adalesinde kas yaralanması tespit edildi

        Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme'nin adalesinde kas yaralanması tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 14:49 Güncelleme: 04.10.2024 - 14:49
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        Trabzonsporlu futbolcu Nwakaeme'nin adalesinde kas yaralanması tespit edildi
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        Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme'nin adalesinde kas yaralanması tespit edildi.

        Bordo-mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Ahmet Beşir, Nijeryalı futbolcunun sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Futbol A takımımızın antrenmanı sırasında ağrı hisseden oyuncumuz Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol üst ön adalesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." denildi.

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