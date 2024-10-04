Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da Obezite Merkezi'nde takip programını tamamlayanlara belge verildi

        Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü'ndeki Obezite Merkezi'nden 5 yılda 1311 kişi hizmet aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 17:08 Güncelleme: 04.10.2024 - 17:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da Obezite Merkezi'nde takip programını tamamlayanlara belge verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü'ndeki Obezite Merkezi'nden 5 yılda 1311 kişi hizmet aldı.

        İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, merkezde düzenlenen programda, Obezite Merkezi'nin başarılarını duydukça hem sağlık çalışanlarıyla hem de halkla gurur duyduğunu söyledi.

        Obezitenin çağın hastalığı olduğunu vurgulayan Usta, "Cerrahi gereken hastaları da cerrahiye yönlendiriyoruz. Ama cerrahiye ihtiyaç kalmadan da bu süreci yönetiyoruz. Özellikli hizmetleri sadece Obezite Merkezi'nden ibarette düşünmeyelim. Kalp merkezi, suda doğum ve inme merkezi gibi birçok özellikli hizmetlerimiz daha var. Bunların her birini halkımızın sağlığı ve ihtiyaçları doğrultusunda planlıyoruz, planlamaya da devam edeceğiz." dedi.

        Usta, Şehir Hastanesi'nin gelecek yıl ekimde hizmete açılacağını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Sağlık Bakanımız, bugün bize müjdeyi de vermiş oldular. Bir yıl sonra Şehir Hastanesi'nde daha özellikli, daha geniş mekanlarda yapmaya devam edeceğiz ama buradaki merkezimiz de devam edecek. Burada en önemli aktör, sağlık çalışanları. Onlar olmadıktan sonra mekanların tek başına faaliyet görmeyeceğini her birimizin bilmesi gerekiyor. Halkımız sağlık çalışanlarına biraz daha sahip çıkacak, sağlık çalışanımız da özverisine özveri katarak merhametini de ön plana çıkararak faaliyetlerine devam edecek."

        Başhekim Doç. Dr. Hasan Rıza Aydın ise merkezin Aile Hekimliği Kliniğine bağlı hizmet verdiğini söyledi.

        Aydın, 2019'dan beri merkeze 1311 hastanın başvurduğuna işaret ederek, "Bu hastalara toplamda 3 ton 800 kilogram kilo verdirilmiştir. Toplamda 530 hastamız programı tamamlamıştır. Halihazırda 287 hastamız obezite takip programına devam etmektedir. Merkezimizin, şehrimizdeki ve Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki tek Obezite Merkezi olmasının gururunu ve sorumluluğunu taşıyoruz." diye konuştu.

        Obezite Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Öğretim Üyesi Volkan Atasoy da dünyada 3 kat artan obezitenin yalnızca yüksek gelirli ülkelerin değil, orta ve düşük gelirli ülkelerin de sorunu haline geldiğini kaydetti.

        Konuşmaların ardından, merkezdeki 9 aylık takip programına katılarak hedeflenen kiloya ulaşan 17 kişiye belgeleri verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Genç kızın kafasını kesip surlardan atladı!
        Genç kızın kafasını kesip surlardan atladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Avcılar E-5 savaş alanına döndü: Ters yöne girip çok sayıda araca çarpıp kaçtı
        Avcılar E-5 savaş alanına döndü: Ters yöne girip çok sayıda araca çarpıp kaçtı
        4 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        4 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Aracı kurum yöneticilerinden itiraz
        Aracı kurum yöneticilerinden itiraz
        "Türkiye'ye meydan okuma yarışına giriyorlar"
        "Türkiye'ye meydan okuma yarışına giriyorlar"
        Cem Garipoğlu'nun ölümünü doğrulayabilecek tanıklıklar
        Cem Garipoğlu'nun ölümünü doğrulayabilecek tanıklıklar
        Dünya devi Kerem için devrede!
        Dünya devi Kerem için devrede!
        Mazhar Alanson'un acı günü
        Mazhar Alanson'un acı günü
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        Beşi̇ktaş Avrupa'da savunamıyor
        Beşi̇ktaş Avrupa'da savunamıyor
        Etten neler neler çıktı
        Etten neler neler çıktı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Şahan Gökbakar'a 10 yıl hapis istemi
        Şahan Gökbakar'a 10 yıl hapis istemi
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        Deprem şeytanı
        Deprem şeytanı
        Başkent trafiğini rahatlatacak "tüp tünel" projesi hayata geçiyor
        Başkent trafiğini rahatlatacak "tüp tünel" projesi hayata geçiyor
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bu çorba tariflerini hasta olduğunuzda mutlaka deneyin!
        Bu çorba tariflerini hasta olduğunuzda mutlaka deneyin!

        Benzer Haberler

        Of'ta Mevlid-i Nebi programı düzenlendi
        Of'ta Mevlid-i Nebi programı düzenlendi
        Trabzonsporlu futbolcu Nwakaeme'nin adalesinde kas yaralanması tespit edild...
        Trabzonsporlu futbolcu Nwakaeme'nin adalesinde kas yaralanması tespit edild...
        Trabzon'da Hayvanları Koruma Günü'nde 20 köpek sahiplendirildi
        Trabzon'da Hayvanları Koruma Günü'nde 20 köpek sahiplendirildi
        Trabzon'da kalay ustaları, yetiştirecek eleman bulamıyor
        Trabzon'da kalay ustaları, yetiştirecek eleman bulamıyor
        Trabzonspor, Hatayspor maçına hazır
        Trabzonspor, Hatayspor maçına hazır
        Trabzonspor ile Hatayspor 9'uncu randevuda
        Trabzonspor ile Hatayspor 9'uncu randevuda