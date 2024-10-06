Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Trabzonspor Petrol Ofisi, Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0 yendi.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Trabzonspor Petrol Ofisi, Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0 yendi.
Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
Bordo-mavili takım, karşılaşmanın 67. dakikasında Diyorakhon Khabibullaeva'nın penaltıdan attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
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