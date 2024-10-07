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        Trabzon'da hastanede yatan çocuklar için etkinlik düzenlendi

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sürekli Eğitim Merkezi, Farabi Hastanesi Adölesan Çocuk Servisi'nde yatarak tedavi gören çocuklar için ahşap boyama etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 13:45 Güncelleme: 07.10.2024 - 13:45
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        Trabzon'da hastanede yatan çocuklar için etkinlik düzenlendi
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        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sürekli Eğitim Merkezi, Farabi Hastanesi Adölesan Çocuk Servisi'nde yatarak tedavi gören çocuklar için ahşap boyama etkinliği gerçekleştirildi.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, KTÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Muhammet Berigel, Doç. Dr. Saliha Ünver, Dr. Setenay Şevik, Dr. Gizem Dilan Boztaş, sorumlu hemşire Zehra İnce, Fatma Albayrak ve Kader Hacısalihoğlu'nun katkılarıyla hastane sürecindeki çocukların moral ve motivasyonunu artırmak için etkinlik düzenlendi.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Berigel, çocukların yüzündeki gülümsemenin bile kendileri için büyük mutluluk olduğunu belirtti.

        İnce de çocukların psikolojik olarak iyi hissetmelerine önemli katkı sağlandığını ifade ederek, "Bu tür aktiviteler, çocukların hastane sürecinde moral kazanmalarına ve kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Etkinlik kapsamında doktorlar çocuklarla birebir ilgilendi.

        Çocuklar, boyalarla hayal güçlerini geliştirerek, çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

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