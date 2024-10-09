Şota Aveladze, "Temel-Sümela'nın Şifresi Yeniden" filminde oynadı
Trabzonspor'un efsane futbolcusu ve eski teknik direktörü Şota Arveladze, "Temel-Sümela'nın Şifresi Yeniden" filminde rol aldı.
Trabzonspor'un efsane futbolcusu ve eski teknik direktörü Şota Arveladze, "Temel-Sümela'nın Şifresi Yeniden" filminde rol aldı.
"Sümela'nın Şifresi Temel" ve "Moskova'nın Şifresi Temel" filmleri serisinin üçüncüsü "Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden" filminin çekimleri Trabzon'da devam ediyor.
Oyuncu Alper Kul ile kamera karşısına geçen Şota Arveladze'nin rol aldığı filmin, 31 Ocak 2025'de vizyona girmesi bekleniyor.
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