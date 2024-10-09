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        Şota Aveladze, "Temel-Sümela'nın Şifresi Yeniden" filminde oynadı

        Trabzonspor'un efsane futbolcusu ve eski teknik direktörü Şota Arveladze, "Temel-Sümela'nın Şifresi Yeniden" filminde rol aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 13:24 Güncelleme: 09.10.2024 - 13:43
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        Şota Aveladze, "Temel-Sümela'nın Şifresi Yeniden" filminde oynadı
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        Trabzonspor'un efsane futbolcusu ve eski teknik direktörü Şota Arveladze, "Temel-Sümela'nın Şifresi Yeniden" filminde rol aldı.

        "Sümela'nın Şifresi Temel" ve "Moskova'nın Şifresi Temel" filmleri serisinin üçüncüsü "Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden" filminin çekimleri Trabzon'da devam ediyor.

        Oyuncu Alper Kul ile kamera karşısına geçen Şota Arveladze'nin rol aldığı filmin, 31 Ocak 2025'de vizyona girmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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