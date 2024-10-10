Karın ağrısı şikayetiyle geldiği hastanede karnından yaklaşık 26 kilogram tümör çıkarıldı

Öte yandan Opr. Dr. İsmet Çelik, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün meslek hayatımın en büyük tümörünü (55x60 santimetre ve 26 kilogram, muhtemelen sol böbrek kökenli) tecrübeli, bilgili, muhteşem ekiple beraber ameliyat ettik." ifadesini kullandı.

Yapılan tetkik ve incelemelerin ardından karnında tümör tespit edilen hasta, Genel Cerrahi Bölümü Uzmanı Opr. Dr. İsmet Çelik, Doç. Dr. Aydın Aktaş ve ekibince ameliyata alındı.

Trabzonlu 64 yaşındaki H.O, yaklaşık 1 aydır artan karın şişliği ve ağrısının yürümesini engellemesi üzerine Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

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