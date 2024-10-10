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        Karın ağrısı şikayetiyle geldiği hastanede karnından yaklaşık 26 kilogram tümör çıkarıldı

        Trabzon'da karın ağrısı ve yürüme güçlüğü nedeniyle hastaneye başvuran 64 yaşındaki hasta, başarılı operasyonla karnındaki yaklaşık 26 kilogramlık kitleden kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 10:22 Güncelleme: 10.10.2024 - 10:22
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        Karın ağrısı şikayetiyle geldiği hastanede karnından yaklaşık 26 kilogram tümör çıkarıldı
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        Trabzon'da karın ağrısı ve yürüme güçlüğü nedeniyle hastaneye başvuran 64 yaşındaki hasta, başarılı operasyonla karnındaki yaklaşık 26 kilogramlık kitleden kurtuldu.

        Trabzonlu 64 yaşındaki H.O, yaklaşık 1 aydır artan karın şişliği ve ağrısının yürümesini engellemesi üzerine Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

        Yapılan tetkik ve incelemelerin ardından karnında tümör tespit edilen hasta, Genel Cerrahi Bölümü Uzmanı Opr. Dr. İsmet Çelik, Doç. Dr. Aydın Aktaş ve ekibince ameliyata alındı.

        Yaklaşık 2 saat süren ameliyatla hastanın karnındaki yaklaşık 26 kilogramlık tümör başarıyla alındı.

        Hastanın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

        Öte yandan Opr. Dr. İsmet Çelik, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün meslek hayatımın en büyük tümörünü (55x60 santimetre ve 26 kilogram, muhtemelen sol böbrek kökenli) tecrübeli, bilgili, muhteşem ekiple beraber ameliyat ettik." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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