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        Trabzon'da "Dualı Sultan Gömlekleri ile Geleneksel Türk Sanatları" sergisi açıldı

        Trabzon'da Osmanlı padişahlarının savaşlarda galip gelmek ve kötülüklerden korunmak için giydiği dualı gömleklerin replikalarından oluşan "Dualı Sultan Gömlekleri ve Geleneksel Türk Sanatları" sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 15:45 Güncelleme: 10.10.2024 - 16:00
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        Trabzon'da "Dualı Sultan Gömlekleri ile Geleneksel Türk Sanatları" sergisi açıldı
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        Trabzon'da Osmanlı padişahlarının savaşlarda galip gelmek ve kötülüklerden korunmak için giydiği dualı gömleklerin replikalarından oluşan "Dualı Sultan Gömlekleri ve Geleneksel Türk Sanatları" sergisi açıldı.

        Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca organize edilen sergide, proje koordinatörü ve hattat Dr. Mehmet Vanlıoğlu, tezhip sanatçısı Ayşe Vanlıoğlu, ebru sanatçısı Sevgi Şen, mozaik sanatçısı Cemile Aral ve tezhip sanatçılarının hazırladığı eserler yer aldı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'ndeki açılış öncesi yaptığı konuşmada, Trabzon'un kültür, sanat ve tarih kenti olduğunu söyledi.

        Serginin önemine işaret eden Genç, dini inanca göre duanın zırh olarak tanımlandığını belirterek, "Bu değerlerin yaşanması, yaşatılması ve sergilenmesi, sunulması, hatırlanması çok kıymetlidir." dedi.

        Mehmet Vanlıoğlu ise Trabzon'da ilk kez dualı sultan gömleklerinin, ebru ve tezhiplerle buluştuğunu ifade ederek, "Gömlekler iki kategoride incelenebilir. Birincisi dualı sultan gömlekleri, İstanbul Topkapı Sarayı'nda muhafaza edilmekte. Biz bunun replikalarını yaparak gençlerimize kültür aktarımı yapmaya çalıştık. İkincisi tasarım gömlekleri. Yurt içi ve yurt dışında birçok sergimiz oldu." diye konuştu.

        AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu'nun da konuşmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımı marşlar seslendirdi.

        Serginin açılışını yapan Genç ve beraberindekiler, 26 dualı gömleğin yanı sıra ebru, tezhip ve mozaikten oluşan eserler hakkında sanatçılardan bilgi aldı.

        Sergi 15 Ekim'e kadar ziyarete açık kalacak.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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