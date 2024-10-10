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        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 5. haftasında Trabzonspor, evinde Finalspor'u 70-66 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 17:14 Güncelleme: 10.10.2024 - 17:22
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        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 5. haftasında Trabzonspor, evinde Finalspor'u 70-66 yendi.

        Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye pota altında Skipper Brown ile etkili başlayan bordo-mavililer, ilk periyotu 18-13 önde tamamladı.

        Karşılaşmanın ikinci çeyreğine iyi savunma yaparak başlayan iki takım da sayı bulmakta zorlandı. İkiye birlerde etkili olan Finalspor, farkı kapayarak soyunma odasına 29-26 önde gitti.

        Karşılaşmanın üçüncü çeyreği karşılıklı sayılarla geçilirken konuk ekip, pota altında Tyrece Radford ve Brendan Bacon ile farkı koruyarak maçın son çeyreğine 51-45 önde girdi.

        Son çeyreğe iki kısayla başlayan bordo-mavililer, Can Öğüt ve Tykyvion Gordon'un etkili oyunuyla 6 sayı farktan gelerek maçtan 70-66 galip ayrıldı.

        Bu sonuçla Trabzonspor sezonda ikinci galibiyetini, Finalspor ise üçüncü mağlubiyetini yaşadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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