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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten okulda vefat eden öğrenci için taziye mesajı

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, dün okulda rahatsızlanarak vefat eden ortaokul öğrencisi için başsağlığı mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 13:50 Güncelleme: 11.10.2024 - 13:50
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten okulda vefat eden öğrenci için taziye mesajı
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, dün okulda rahatsızlanarak vefat eden ortaokul öğrencisi için başsağlığı mesajı yayımladı.

        Genç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bahçecik İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Ebrar Elif Yılmaz'ın ders esnasında rahatsızlanarak vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "İlim yolunda Cenabı Hakk'a kavuşan yavrumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, öğretmenlerine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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