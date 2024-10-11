Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten okulda vefat eden öğrenci için taziye mesajı
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, dün okulda rahatsızlanarak vefat eden ortaokul öğrencisi için başsağlığı mesajı yayımladı.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, dün okulda rahatsızlanarak vefat eden ortaokul öğrencisi için başsağlığı mesajı yayımladı.
Genç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bahçecik İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Ebrar Elif Yılmaz'ın ders esnasında rahatsızlanarak vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "İlim yolunda Cenabı Hakk'a kavuşan yavrumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, öğretmenlerine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.
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