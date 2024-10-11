Trabzon'da okulda rahatsızlanarak vefat eden öğrencinin cenazesi toprağa verildi

Bahçecik İmam Hatip Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Elif Ebrar Yılmaz için Tonya ilçesindeki Büyük Kesli Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Tonya Kaymakamı Adem Eser, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, Ortahisar Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, Bahçecik İmam Hatip Ortaokulu Murat Bozlar ve vatandaşlar katıldı.

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