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        Trabzon'da okulda rahatsızlanarak vefat eden öğrencinin cenazesi toprağa verildi

        Trabzon'da dün okulda rahatsızlanarak vefat eden 10 yaşındaki ortaokul öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 18:50 Güncelleme: 11.10.2024 - 19:14
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        Trabzon'da okulda rahatsızlanarak vefat eden öğrencinin cenazesi toprağa verildi
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        Trabzon'da dün okulda rahatsızlanarak vefat eden 10 yaşındaki ortaokul öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı.

        Bahçecik İmam Hatip Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Elif Ebrar Yılmaz için Tonya ilçesindeki Büyük Kesli Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Tonya Kaymakamı Adem Eser, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, Ortahisar Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, Bahçecik İmam Hatip Ortaokulu Murat Bozlar ve vatandaşlar katıldı.

        Yılmaz'ın cenazesi, İl Müftüsü Selami Aydın'ın kıldırdığı namazın ardından toprağa verildi.

        Kaymakam Demirkale ve beraberindekiler, Yılmaz'ın ailesine taziyelerini iletti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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