Bağışlarla 51 genç kızın gelinlik hayali gerçeğe dönüştürüldü

DUYGU AVUNDUK - Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Ortahisar Mahallesi Muhtarlığında yaklaşık 3 aydır yürütülen kampanya kapsamında 51 genç kıza gelinlik bağışında bulunuldu.

Kadınla Başlar Derneği, yaklaşık 3 ay önce Ortahisar Mahallesi Muhtarı Süleyman Kara'ya evlilik hazırlığında olan ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle gelinlik alamayan çiftlere verilmek üzere 30 gelinlik teslim etti.

Gelinlikleri muhtarlıkta sergileyen Kara'nın sosyal medya hesabından yaptığı gelinlik bağışı duyurusu kısa sürede çok kişiye ulaştı.

Bir süre önce Kadınla Başlar Derneğinin ihtiyaç sahibi genç kızlara bağışlanmak üzere muhtarlığa 30 gelinlik verdiğini belirten Kara, "Bunlar duyuldukça hem gelinlikler hem de talepler artmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Kütahya'dan bir kardeşimiz 200 gelinlik bağışladı. Bunların hepsi yeni gelinlik. Biz de bu gelinlikleri ihtiyaçlı gelin adayı kızlarımıza hediye ediyoruz." dedi.

Hayırseverlerin 282 gelinlik, kına ve nişan elbisesi ulaştırdığı Kara, bugüne kadar 10'u Trabzon dışından olmak üzere 51 genç kızın hayaline kavuşmasına aracı oldu.

Kara, Türkiye'nin her tarafından bağış ve talep geldiğini kaydederek, "Her tarafa yetişmeye çalışıyoruz. İl dışına kargoyla gönderiyoruz." ifadesini kullandı.

İkinci el gelinlik de kabul ettiklerini anlatan Kara, "Kişi kendi temizlettiriyor, durumu yoksa biz temizlettiriyoruz. Gelinliği kullandıktan sonra isteyenlerinkini geri alıyoruz, kimisi de hatıra olarak saklamak istiyor. Bu iş o kadar büyüdü ki biz gelinliksiz kalmıyoruz." diye konuştu.

Kara, az da olsa hayırseverlerin damatlık ve abiye kıyafetler de bağışladığını, bunları da isteyenlere hediye ettiklerini söyledi.