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        Bağışlarla 51 genç kızın gelinlik hayali gerçeğe dönüştürüldü

        DUYGU AVUNDUK - Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Ortahisar Mahallesi Muhtarlığında yaklaşık 3 aydır yürütülen kampanya kapsamında 51 genç kıza gelinlik bağışında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 12:17 Güncelleme: 13.10.2024 - 12:30
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        Bağışlarla 51 genç kızın gelinlik hayali gerçeğe dönüştürüldü
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        DUYGU AVUNDUK - Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Ortahisar Mahallesi Muhtarlığında yaklaşık 3 aydır yürütülen kampanya kapsamında 51 genç kıza gelinlik bağışında bulunuldu.

        Kadınla Başlar Derneği, yaklaşık 3 ay önce Ortahisar Mahallesi Muhtarı Süleyman Kara'ya evlilik hazırlığında olan ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle gelinlik alamayan çiftlere verilmek üzere 30 gelinlik teslim etti.

        Gelinlikleri muhtarlıkta sergileyen Kara'nın sosyal medya hesabından yaptığı gelinlik bağışı duyurusu kısa sürede çok kişiye ulaştı.

        Muhtarlığın camına "Bu gelinlikler evlenecek gelin adaylarına Ortahisar Muhtarlığının hediyesidir" yazan Kara, farklı illerden de bağışlar almaya başladı.

        Hayırseverlerin 282 gelinlik, kına ve nişan elbisesi ulaştırdığı Kara, bugüne kadar 10'u Trabzon dışından olmak üzere 51 genç kızın hayaline kavuşmasına aracı oldu.

        Muhtar Süleyman Kara, AA muhabirine, 15 yıllık görevi süresince vatandaşlara gıda, kırtasiye, giyecek ve yakacak gibi yardımlarda bulunduğunu söyledi.

        Bir süre önce Kadınla Başlar Derneğinin ihtiyaç sahibi genç kızlara bağışlanmak üzere muhtarlığa 30 gelinlik verdiğini belirten Kara, "Bunlar duyuldukça hem gelinlikler hem de talepler artmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Kütahya'dan bir kardeşimiz 200 gelinlik bağışladı. Bunların hepsi yeni gelinlik. Biz de bu gelinlikleri ihtiyaçlı gelin adayı kızlarımıza hediye ediyoruz." dedi.

        Kara, Türkiye'nin her tarafından bağış ve talep geldiğini kaydederek, "Her tarafa yetişmeye çalışıyoruz. İl dışına kargoyla gönderiyoruz." ifadesini kullandı.

        İkinci el gelinlik de kabul ettiklerini anlatan Kara, "Kişi kendi temizlettiriyor, durumu yoksa biz temizlettiriyoruz. Gelinliği kullandıktan sonra isteyenlerinkini geri alıyoruz, kimisi de hatıra olarak saklamak istiyor. Bu iş o kadar büyüdü ki biz gelinliksiz kalmıyoruz." diye konuştu.

        Kara, az da olsa hayırseverlerin damatlık ve abiye kıyafetler de bağışladığını, bunları da isteyenlere hediye ettiklerini söyledi.

        - "Bazıları geliyor, giyiyor, o kadar yakışıyor ki mutluluktan ağlıyor"

        Bugüne kadar 51 gelinliği ihtiyaç sahibi genç kızlara hediye ettiklerini kaydeden Kara, "Trabzon'da bir ayakkabı firması aradı, gelinlik kampanyasını duymuş, 'Gelinliği sen veriyorsan ayakkabısını da ben vereyim. Hazırlayıp göndereyim.' dedi. Anlatamam mutluluğumu, teşekkür ediyorum." dedi.

        Kara, şunları söyledi:

        "Bazıları geliyor, bedenine göre bulamıyor, üzüntüden ağlıyor. Bazıları geliyor, giyiyor, o kadar yakışıyor ki bu sefer mutluluktan ağlıyor. Kimileri şehir dışından geliyor. 'Böyle bir şey olamaz, bu zamanda kim kime bedava bir şey verir.' diye inanmayıp doğru olup olmadığını öğrenmek için geliyorlar. Çok güzel olaylarla karşılaşıyoruz. Sadece ilimize, ilçelerimize değil, Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz."

        Muhtar Süleyman Kara, azalarıyla farklı projeler yapmak için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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