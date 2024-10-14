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        Trabzonspor'da Savic, sezonun ilk bölümünde sakatlıklarla boğuştu

        SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Karadağlı stoper Stefan Savic, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle fazla süre alamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 11:15 Güncelleme: 14.10.2024 - 11:15
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        Trabzonspor'da Savic, sezonun ilk bölümünde sakatlıklarla boğuştu
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        SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Karadağlı stoper Stefan Savic, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle fazla süre alamadı.

        Bordo-mavililer, sezon başında İspanya'nın Atletico Madrid Kulübünden ayrılarak serbest statüye düşen Karadağlı oyuncu ile yıllık 2,5 milyon avro garanti ücret, 500 bin avro da imza parası olmak üzere 3 milyon avroya 3 senelik sözleşme imzaladı.

        Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Karadağlı futbolcu, Trendyol Süper Lig ve Avrupa kupalarında çıktığı toplam 6 karşılaşmada 449 dakika görev yapabildi.

        - 3 kez sakatlık açıklaması

        Trabzonspor ile 27 Temmuz'da sözleşme imzalayan Karadağlı oyuncu, ilk olarak Trendyol Süper Lig'in ilk haftasındaki Net Global Sivaspor maçının ikinci yarısına sakatlığı nedeniyle devam edemedi.

        Ardından, 14 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rapid Wien maçı öncesi sol bacak üst ön bölgesinde kas zorlanması tespit edildiği açıklanan oyuncu kadrodan çıkartıldı.

        Süper Lig'in ikinci haftasında 1 Eylül'de oynanan ikas Eyüpspor maçı öncesi ısınan Karadağlı oyuncunun sağ üst adalesinde gerginlik hissettiği ve kadrodan çıkarıldığı aktarıldı.

        Son olarak 20 Eylül'de yapılan bir başka açıklamada ise Bellona Kayserispor ile oynanan 3. hafta erteleme maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcunun, sol üst arka adalesinde yaralanma tespit edildiği kaydedildi.

        Tedavisine başlanan Karadağlı oyuncu, bu sakatlığının ardından henüz takımla çalışmalara katılamazken, son 3 lig maçında da kadroda yer almadı.

        - Ligde 149, Avrupa kupalarında 300 dakika süre aldı

        Savic, Süper Lig'de 7 karşılaşmaya çıkan Trabzonspor'da 3 maçta forma giyerken, 149 dakika sahada kaldı.

        Bordo-mavili futbolcu, ligin ilk haftasında Net Global Sivasspor maçında 45 dakika, 5. haftadaki Beşiktaş maçında 90 dakika, Bellona Kayserispor ile oynanan üçüncü hafta erteleme maçında 14 dakika süre aldı.

        Karadağlı oyuncu, 2. haftadaki İkas Eyüpspor, 6. haftadaki Gaziantep FK, 7. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor ve 8. haftadaki Atakaş Hatayspor maçlarında forma giyemedi.

        Savic, Avrupa'da 6 maç oynayan bordo-mavili takımda, 1 karşılaşmada geç transfer olması, 1 maçta oynama izni olmaması, 1 karşılaşmada da sakatlığı nedeniyle görev alamadı.

        Karadağlı oyuncu, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Rapid Wien ile oynanan karşılaşmada 90 dakika, UEFA Konferans Ligi play-off turunda St. Gallen ile oynanan ilk maçta 90 dakika, bu eşleşmenin rövanşında ise 120 dakika olmak üzere, Avrupa kupalarında toplam 300 dakika görev yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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