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        Doğu Karadeniz Gençlik Kampında görme engelliler farklı deneyimler yaşadı

        Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Trabzon Doğu Karadeniz Gençlik Kampı'nda görme engelliler ağırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 16:35 Güncelleme: 15.10.2024 - 16:41
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        Doğu Karadeniz Gençlik Kampında görme engelliler farklı deneyimler yaşadı
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        Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Trabzon Doğu Karadeniz Gençlik Kampı'nda görme engelliler ağırlandı.

        Trabzon Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Düzköy ilçesindeki 1700 rakımlı Gürgendağ Yaylası'ndaki Doğu Karadeniz Gençlik Kampı'nda görme engelli vatandaşlar için toplumsal farkındalığı arttırmayı hedefleyen etkinlik düzenlendiği belirtildi.

        Avrasya Engelsiz Yaşam Derneği ve Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu iş birliğindeki etkinlikte, görme engellilere farklı bir deneyim sunulduğu kaydedildi.

        Gündüzleri ebru sanatı, bileklik, balon futbolu, golbol gibi aktiviteler yapan katılımcıların, akşam vakitlerinde ise kamp ateşi etrafında tulum eşliğinde karaoke ile eğlenceli anlar yaşandığı vurgulandı.

        ​​​​​​Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu, etkinliğin engelleri aşmada önemli bir fırsat olduğunu, bu tarz programları daha sık düzenlemek ve desteklemek için çalışacaklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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