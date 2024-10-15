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        Trabzon'da, "Yeni Nesil Yerli ve Milli Ahşap Yapılarda Deprem Testi Deneyi" yapıldı

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından TÜBİTAK 1001 Projesi "Enerji Etkin ve Depreme Dayanıklı CLT Kompozit Panel Geliştirilmesi" çalışması kapsamında Türkiye'de ilk kez "Yeni Nesil Yerli ve Milli Ahşap Yapılarda Deprem Testi Deneyi " gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 19:02 Güncelleme: 15.10.2024 - 19:15
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        Trabzon'da, "Yeni Nesil Yerli ve Milli Ahşap Yapılarda Deprem Testi Deneyi" yapıldı
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        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından TÜBİTAK 1001 Projesi "Enerji Etkin ve Depreme Dayanıklı CLT Kompozit Panel Geliştirilmesi" çalışması kapsamında Türkiye'de ilk kez "Yeni Nesil Yerli ve Milli Ahşap Yapılarda Deprem Testi Deneyi " gerçekleştirildi.

        Türkiye'de ilk defa uygulanan ve KTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Sağlığı İzleme Laboratuvarında gerçekleşen etkinliğe, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ile çalışmada yer alan öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

        Vali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, geçmişte yaşanan Erzincan, Diyarbakır, Düzce depremlerini hatırlattı.

        Türkiye'de deprem gerçeğinin anlaşılmasıyla birtakım değişiklikler yapıldığını belirten Yıldırım, "Deprem yönetmelikleri değişti, mühendislerimiz buna göre hesaplamalar yaptı. Arkasından yeni yeni değişiklikler oldu. Şu anda bina yapmaya kalksanız, deprem yönetmeliğine göre yapmalısınız." ifadelerini kullandı.

        Yıldırım, Japonlarla da depreme yönelik çalışmalar yapıldığını aktardı.

        Depremin artık Japonya'da sıradanlaştığına dikkati çeken Yıldırım, Japonların depremle yaşamak için önce yerleşim planladıklarını, daha sonra binalarını doğru yaptıklarını vurguladı.

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlere değinerek, 53 bini aşkın can kaybı yaşandığını, yaralananlar olduğunu ve ciddi manada kamu kaynağının yok olduğunu kaydetti.

        Karadeniz'de de doğal afetlerle karşılaşıldığına işaret eden Genç, "Riskin önce analizi yapılmalı, sonrasında tedbirler alınmalıdır. Yani olay vuku bulmadan bilimden istifade edip tedbir almak önemlidir. Bu çalışmaları yürüten değerli hocalarımıza, akademisyenlerimize, iş adamlarımıza teşekkür ederim. TÜBİTAK projesi ile yeni uygulamaların öne çıkmasını görmek çok kıymetli." şeklinde konuştu.

        İnşaat Mühendisliği Bölümü Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, 2023 yılında yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra artık ülkede betonarme binalara alternatif yenilikçi yapı teknolojilerinin geliştirilmesi ve kazandırılması konusunda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının çok önemli girişimleri olduğunun altını çizdi.

        Kendilerinin de bu girişimlerin içerisinde yer alan teknik ekipte yer aldıklarını aktaran Altunışık, şöyle devam etti:

        "Şu anda Türkiye'de betonarme yapılara ilave olarak yığma yapılar, çelik yapılar, hafif çelik yapılar, prefabrik yapıların yanında ahşap yapıların da ülkemizde yeni bir sektör olması gerektiğini, ahşap yapılarla depreme dayanıklı bina yapabileceğimizi daha önce Bakanlıklara birçok raporumuzda sunmuştuk. Burada da 1001 TÜBİTAK projemiz kapsamında bu hedefimize ulaşmanın son noktası olan sarsma masası deneylerini yaptık. Gerçekleştirmiş olduğumuz deneylerde 1990 yılından günümüze kadar meydana gelmiş Erzincan, Kocaeli, Van, İzmir, Elazığ, Malatya depremi gibi depremlerin deprem ivme kayıtlarını uyguladık. Buna ilave olarak da Kahramanmaraş depremlerinde meydana gelmiş ve neredeyse 1,0g'ye yaklaşan ivmeleri de en son noktada uygulayabildik. Gördük ki binamızın, ahşap yapımızın taşıyıcı sistem elemanlarında herhangi bir hasar oluşmuyor ve hasarlar daha çok bağlantı noktalarında ve yapının temel bölgelerinde bağlantılarında oluşuyor. Bu anlamda çok mutluyuz. Umuyorum ahşap yapılar ülkemizin bundan sonraki geleceğinde yeni yapı teknolojileri olarak yerini alır."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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