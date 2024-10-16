Trabzonspor, hayvanlarının boynuzlarını bordo-maviye boyayan taraftarın hikayesini paylaştı

Trabzon'da besicilik yapan Trabzonsporlu taraftar, küçükbaş hayvanlarının boynuzlarını bordo-maviye boyadı.

Bordo-mavili kulübün X sosyal medya hesabından, "Bu sevda her yerde, Trabzon'un renginde, aşk hikayeleri kuzu" başlığıyla yayımlanan video, taraftarların beğenisini topladı.

Videoda, Vartan Yaylası'nda Trabzonspor forması giyen besicinin, taraftarı olduğu takımla ilgili düşünceleri paylaşıldı.

Besici, paylaşımda, koyunun, kuzunun, yaylanın ve Trabzon'un "bir hastalık olduğunu" söyledi.

Yaylada olduğundan hayvanları bırakıp maçı stadyumda izlemeye gidemediğini anlatan besici, boynuzlarını bordo-maviye boyadığı koç, koyun ve keçisiyle adeta bir stadyum atmosferi yaşadığını belirtti.

Besici, boynuzları bordo-maviye boyanmış hayvanları gördüğündeki mutluluğunu anlatarak, "Bunu gördüğümüz zaman, formayı nasıl giyersiniz, gezersiniz, insana mutluluk verir. Ya da stada gidersiniz, o kalabalığı görürsünüz, mutluluk verir. Ben de bütün sürüyü boyamışım bordo-maviye. Böyle bunları gördüğümde sanki stattasın, kalabalıktasın, onun verdiği mutluluk, heyecan hiçbir şeye değişilmez bu dağlarda." dedi.