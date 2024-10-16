Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, hayvanlarının boynuzlarını bordo-maviye boyayan taraftarın hikayesini paylaştı

        Trabzon'da besicilik yapan Trabzonsporlu taraftar, küçükbaş hayvanlarının boynuzlarını bordo-maviye boyadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 01:27 Güncelleme: 16.10.2024 - 01:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, hayvanlarının boynuzlarını bordo-maviye boyayan taraftarın hikayesini paylaştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'da besicilik yapan Trabzonsporlu taraftar, küçükbaş hayvanlarının boynuzlarını bordo-maviye boyadı.

        Bordo-mavili kulübün X sosyal medya hesabından, "Bu sevda her yerde, Trabzon'un renginde, aşk hikayeleri kuzu" başlığıyla yayımlanan video, taraftarların beğenisini topladı.

        Videoda, Vartan Yaylası'nda Trabzonspor forması giyen besicinin, taraftarı olduğu takımla ilgili düşünceleri paylaşıldı.

        Besici, paylaşımda, koyunun, kuzunun, yaylanın ve Trabzon'un "bir hastalık olduğunu" söyledi.

        Yaylada olduğundan hayvanları bırakıp maçı stadyumda izlemeye gidemediğini anlatan besici, boynuzlarını bordo-maviye boyadığı koç, koyun ve keçisiyle adeta bir stadyum atmosferi yaşadığını belirtti.

        Besici, boynuzları bordo-maviye boyanmış hayvanları gördüğündeki mutluluğunu anlatarak, "Bunu gördüğümüz zaman, formayı nasıl giyersiniz, gezersiniz, insana mutluluk verir. Ya da stada gidersiniz, o kalabalığı görürsünüz, mutluluk verir. Ben de bütün sürüyü boyamışım bordo-maviye. Böyle bunları gördüğümde sanki stattasın, kalabalıktasın, onun verdiği mutluluk, heyecan hiçbir şeye değişilmez bu dağlarda." dedi.

        Hayvanları 2016'dan beri bordo-maviye boyadığını dile getiren besici, Bursa'ya hayvanları satmak için götürdüğünü ancak Fenerbahçe ve Galatasaray gibi farklı takımları tutan müşterilerin koçları ve koyunları satın almadığını belirtti.

        Besici, Trabzonspor'un ligde başarılı olmasını temenni ederek, 3-5 gollü maçları izlemeyi istediğini aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cihantimur davasında yeni gelişme
        Cihantimur davasında yeni gelişme
        İran'da petrol rafinerisinde yangın
        İran'da petrol rafinerisinde yangın
        Kayıp Rojin'den acı haber! 18 gün sonra cansız bedeni bulundu
        Kayıp Rojin'den acı haber! 18 gün sonra cansız bedeni bulundu
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Savunma Sanayii Fonu teklifi ertelendi
        Savunma Sanayii Fonu teklifi ertelendi
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        "Kulüpler 1 yılda 7 milyar TL zarar etti"
        "Kulüpler 1 yılda 7 milyar TL zarar etti"
        Havalar soğuyacak
        Havalar soğuyacak
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Yılmaz bebek metrobüste doğdu
        Yılmaz bebek metrobüste doğdu
        Odeabank satıldı
        Odeabank satıldı
        Forvetsiz oyun bir şehir efsanesi
        Forvetsiz oyun bir şehir efsanesi
        İzmir-Antalya 3 saate düşecek
        İzmir-Antalya 3 saate düşecek
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Onu hatırlamıyorsanız dikkat! İşte en tehlikeli unutkanlık
        Onu hatırlamıyorsanız dikkat! İşte en tehlikeli unutkanlık
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        Farklı düşünüyorlar
        Farklı düşünüyorlar

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzon'da, "Yeni Nesil Yerli ve Milli Ahşap Yapılarda Deprem Testi Deneyi"...
        Trabzon'da, "Yeni Nesil Yerli ve Milli Ahşap Yapılarda Deprem Testi Deneyi"...
        KTÜ'de ahşap yapılara deprem testi
        KTÜ'de ahşap yapılara deprem testi
        Trabzon'da 5 bininci Yomra elması fidanı dikildi
        Trabzon'da 5 bininci Yomra elması fidanı dikildi
        Trabzon'da "Tersten Varoluş" adlı resim sergisi düzenlendi
        Trabzon'da "Tersten Varoluş" adlı resim sergisi düzenlendi
        Pazarkapı Kentsel Tasarım Projesi'nın yılbaşına kadar tamamlanması hedeflen...
        Pazarkapı Kentsel Tasarım Projesi'nın yılbaşına kadar tamamlanması hedeflen...