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        Trabzon'un yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışması yürütülüyor

        Trabzon'da yüksek rakımlı mahalle ve yayla yollarında karla mücadele çalışması yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 12:04 Güncelleme: 20.10.2024 - 12:54
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        Trabzon'un yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışması yürütülüyor
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        Trabzon'da yüksek rakımlı mahalle ve yayla yollarında karla mücadele çalışması yürütülüyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışmalarına hızla başlandığı belirtildi.

        Kış mevsimi için gerekli tüm hazırlıkları tamamlayan Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Hayrat ilçesinin Sarmaşık Mahallesi ile Şalpazarı ilçesinin Pelitçik Mahallesi ve Sis Dağı yoluna kar temizleme makineleriyle müdahale ettiği aktarılan açıklamada, "Kapanan yollar kısa sürede ulaşıma açılırken karda mahsur kalan aracın içindeki vatandaşlar da kurtarıldı. Belediye ekipleri, ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, ekiplerin kış koşullarında meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek için 24 saat esasına dayalı çalıştığı kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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