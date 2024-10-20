Trabzon'un yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışması yürütülüyor

Trabzon'da yüksek rakımlı mahalle ve yayla yollarında karla mücadele çalışması yürütülüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışmalarına hızla başlandığı belirtildi.

Kış mevsimi için gerekli tüm hazırlıkları tamamlayan Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Hayrat ilçesinin Sarmaşık Mahallesi ile Şalpazarı ilçesinin Pelitçik Mahallesi ve Sis Dağı yoluna kar temizleme makineleriyle müdahale ettiği aktarılan açıklamada, "Kapanan yollar kısa sürede ulaşıma açılırken karda mahsur kalan aracın içindeki vatandaşlar da kurtarıldı. Belediye ekipleri, ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor." ifadelerine yer verildi.