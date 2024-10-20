Trabzon'da Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayağında seyirci etabı yapıldı

PETLAS 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayağı kapsamında seyirci etabı gerçekleştirildi.

Trabzon Off-Road Kulübü (TROFF) tarafından ICRYPEX ile PETLAS sponsorluğunda Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Akçaabat Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde pilotlar, araçlarıyla Akçaabat ilçesinin Yaylacık sahilinde bir araya geldi.

Hazırlıklarını tamamlayan pilotlar, 4,5 kilometrelik parkuru üç etap halinde en kısa sürede bitirebilmek için mücadele etti.

Özel tasarlanmış araçlarını kullanan pilotlar zaman zaman zor anlar yaşadı.