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        Trabzon'da Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayağında seyirci etabı yapıldı

        PETLAS 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayağı kapsamında seyirci etabı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 13:11 Güncelleme: 20.10.2024 - 13:42
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        Trabzon'da Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayağında seyirci etabı yapıldı
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        PETLAS 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayağı kapsamında seyirci etabı gerçekleştirildi.

        Trabzon Off-Road Kulübü (TROFF) tarafından ICRYPEX ile PETLAS sponsorluğunda Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Akçaabat Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde pilotlar, araçlarıyla Akçaabat ilçesinin Yaylacık sahilinde bir araya geldi.

        Hazırlıklarını tamamlayan pilotlar, 4,5 kilometrelik parkuru üç etap halinde en kısa sürede bitirebilmek için mücadele etti.

        Özel tasarlanmış araçlarını kullanan pilotlar zaman zaman zor anlar yaşadı.

        Şampiyonanın gözetmenler sorumlusu Fatih Seyis, AA muhabirine, 3 gündür devam eden yarışmada yurt içinden ve yurt dışından toplamda 22 yarışmacının kıyasıya mücadele ettiğini söyledi.

        Dün yaylada gerçekleştirilen yarışmanın kar yağışı altında oldukça güzel geçtiğini belirten Seyis, "Kazasız belasız atlattık. Bugün de yarışmamız üç etaptan oluşuyor, üç tur atıyor yarışmacılarımız. Güzel bir aksiyon yaşanıyor, tek temennimiz kazasız belasız yarışmayı bitirmek." dedi.

        Akçaabat Kaymakamı Yusuf Cankatar ve beraberindekilerin de izlediği organizasyon, dereceye girenler için akşam gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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