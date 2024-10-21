Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Kekemelik erkeklerde kızlara oranla daha fazla görülüyor

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde görevli dil ve konuşma terapisti Çağıl Özyılmaz, yapılan araştırmalara göre kekemeliğin erkeklerde kızlara oranla 4 kat daha fazla görüldüğünü belirterek, "Erken çocukluk döneminde ortaya çıkan gelişimsel kekemelik yüzde 80 kendiliğinden düzelebilmekte ancak geri kalan kısım kronik hale gelebilmektedir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 11:41 Güncelleme: 21.10.2024 - 11:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kekemelik erkeklerde kızlara oranla daha fazla görülüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde görevli dil ve konuşma terapisti Çağıl Özyılmaz, yapılan araştırmalara göre kekemeliğin erkeklerde kızlara oranla 4 kat daha fazla görüldüğünü belirterek, "Erken çocukluk döneminde ortaya çıkan gelişimsel kekemelik yüzde 80 kendiliğinden düzelebilmekte ancak geri kalan kısım kronik hale gelebilmektedir." dedi.

        Özyılmaz, 22 Ekim Dünya Kekemelik Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, kekemeliğin erken çocukluk döneminde, genellikle 2-4 yaş aralığında başlayan ve konuşmayı yüksek sıklıkta veya uzun sürede kesintiye uğratan bir akıcılık bozukluğu olduğunu söyledi.

        Kekemelikte oluşan kesintilerin ses, hece veya tek heceli sözcüklerin tekrarı, seslerin uzatılması veya duraklar şeklinde olduğunu ifade eden Özyılmaz, bunların yanı sıra kişide sözcük değiştirme, "ıı, şey" gibi ifadeler ekleme, göz kırpma, ayak vurma, baş hareketi gibi ikincil davranışlar gözlenebildiğini dile getirdi.

        Özyılmaz, görülen kekemelik şiddetinin ve bundan etkilenme düzeyinin kişiden kişiye değişebildiğine işaret ederek, "Nedeni tam olarak bilinmemekle beraber kekemelik genetik faktörlerden etkilenmekte ve bilişsel, dilsel, motor, nörolojik ve çevresel faktörlerle etkileşim halinde çok boyutlu bir etiyolojiye (nedeni inceleyen bilim dalı) sahip olduğu kabul edilmektedir. Kaygı, korku, yaşanan travmalar gibi psikolojik süreçler kekemelik nedeni değildir." diye konuştu.

        - "Kekemelik sadece konuşma bozukluğu değil, aynı zamanda iletişim bozukluğudur"

        Kekemeliğin erken çocukluk döneminde görülme sıklığı yüzde 5 iken, yetişkinlik dönemindeki yaygınlığının yüzde 1 olduğunu kaydeden Özyılmaz, "Yapılan araştırmalara göre kekemelik, erkeklerde kızlara oranla 4 kat daha fazla görülmektedir. Erken çocukluk döneminde ortaya çıkan gelişimsel kekemelik yüzde 80 kendiliğinden düzelebilmekte ancak geri kalan kısım kronik hale gelebilmektedir." dedi.

        Özyılmaz, kekemeliğin kronik hale gelmesinde bazı risk faktörlerinin olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu risk faktörleri arasında kekemeliğin 3,5 yaşından sonra başlaması, ailede kekemelik öyküsünün bulunması, cinsiyetin erkek olması, kekemeliğe eşlik eden başka dil ve konuşma bozukluklarının olması, kekemelik başlangıcından itibaren bir yıldan daha uzun süredir devam etmesi ve devam eden süreçte sıklık ve şiddette düşüş olmaması, kişinin mizaç özellikleri sayılabilmektedir. Kronikleşmeye başladığını gösteren unsurlar ise hece tekrarları sonrasında uzatma ve blok şeklinde takılmaların görülmesi, ikincil davranışların eşlik etmeye başlaması, kişinin konuşmasına yönelik olumsuz duygu ve düşünceler geliştirmeye başlaması sayılabilir."

        Kekemeliğin sadece bir konuşma bozukluğu değil aynı zamanda bir iletişim bozukluğu olduğunu vurgulayan Özyılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Kekemelik yaşayan kişi akran ilişkilerinde zorlanabilir, yaşam kalitesi düşebilir, özgüven sorunları yaşayabilmektedir. Aileler de aynı zamanda kaygı, korku ve durumu yönetmekte güçlük yaşayabilmektedir. Kekemelik terapilerinde amaç kekemeliğin tamamıyla ortadan kalkması değildir. Terapilerde kişinin kekemelik şiddetini düşürmek, kekemeliğini kontrol altına alabilmesini sağlamak, olumsuz duygu ve düşünceleri değiştirerek kekemeliğe karşı duyarsızlaşma sağlanması amaçlanmaktadır."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        Yenidoğan çetesi soruşturması: Ölen bebeklerin ailelerinin ifadeleri iddianamede
        Yenidoğan çetesi soruşturması: Ölen bebeklerin ailelerinin ifadeleri iddianamede
        Bıçaklandı, hastaneye sürdü, kurtarılamadı!
        Bıçaklandı, hastaneye sürdü, kurtarılamadı!
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi
        Bursa Ovası'nı besleyen dere kırmızıya büründü: "Kirli suyla sulanmış ürünleri yiyoruz"
        Bursa Ovası'nı besleyen dere kırmızıya büründü: "Kirli suyla sulanmış ürünleri yiyoruz"
        Golden önce faul var mı?
        Golden önce faul var mı?
        "İlk kez tanık oluyorum"
        "İlk kez tanık oluyorum"
        Daha 15 yaşındaydı... Aysel'in ölümüne soruşturma!
        Daha 15 yaşındaydı... Aysel'in ölümüne soruşturma!
        "Bile bile lades"
        "Bile bile lades"
        Altında yeni tarihi zirve
        Altında yeni tarihi zirve
        "Bu oyun derbiye yetmez!"
        "Bu oyun derbiye yetmez!"
        Vural Çelik açıklaması
        Vural Çelik açıklaması
        Kakulenin sağlığa faydaları nelerdir?
        Kakulenin sağlığa faydaları nelerdir?
        Suphi Tekniker hayatını kaybetti
        Suphi Tekniker hayatını kaybetti
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        ABD'de çekişmeli seçim! Anketlerde son durum ne?
        ABD'de çekişmeli seçim! Anketlerde son durum ne?
        Motosiklette 'emisyon' hareketliliği
        Motosiklette 'emisyon' hareketliliği
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!

        Benzer Haberler

        Golleriyle katkı veren Edin Visca'nın "Dalya" demesine bir kaldı
        Golleriyle katkı veren Edin Visca'nın "Dalya" demesine bir kaldı
        Yaylada kardan mahsur kalan çoban ve sürüsü kurtarıldı
        Yaylada kardan mahsur kalan çoban ve sürüsü kurtarıldı
        Doğu Karadeniz'de kar yağışı yaylalardan dönüşü hızlandırdı
        Doğu Karadeniz'de kar yağışı yaylalardan dönüşü hızlandırdı
        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
        Hentbol: Erkekler Süper Lig
        Hentbol: Erkekler Süper Lig
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Tiflis ziyaretini değerlendirdi
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Tiflis ziyaretini değerlendirdi