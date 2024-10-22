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        Uluslararası Trabzon Edebiyat Festivali başladı

        Uluslararası Trabzon Edebiyat Festivali, edebiyatçı ve sanatçıların katılımıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 17:11 Güncelleme: 22.10.2024 - 17:44
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        Uluslararası Trabzon Edebiyat Festivali başladı
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        Uluslararası Trabzon Edebiyat Festivali, edebiyatçı ve sanatçıların katılımıyla başladı.

        Festivalin, Kızlar Manastırı'nda gerçekleştirilen açılış törenine, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, Uluslararası Trabzon Edebiyat Festivali (UTEF) Kurucusu ve Genel Yönetmeni Esma Ala Türkmen, festival başdanışmanı Ümit Yaşar Gözüm, edebiyatçı ve sanatçılar ile davetliler katıldı.

        Üçüncü, edebiyatın önemini vurgulayarak, "Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin 18 ilçesiyle beraber geçmişte olduğu gibi bugün de Trabzon'umuzun kültür, sanat, edebiyat ve spor şehri olduğunu tüm dünyaya göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Program, fotoğraf sergisinin açılışının ardından, Atatürk Köşkü'nde düzenlenen söyleşiyle devam etti.

        Festival kapsamında 18 ilçede konferans, panel, kitap ve imza günü, resim sergisi ve kültür gezisi etkinlikleri organize edilecek.

        Festival, 28 Ekim'de sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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