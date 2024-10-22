Uluslararası Trabzon Edebiyat Festivali başladı

Uluslararası Trabzon Edebiyat Festivali, edebiyatçı ve sanatçıların katılımıyla başladı.

Festivalin, Kızlar Manastırı'nda gerçekleştirilen açılış törenine, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, Uluslararası Trabzon Edebiyat Festivali (UTEF) Kurucusu ve Genel Yönetmeni Esma Ala Türkmen, festival başdanışmanı Ümit Yaşar Gözüm, edebiyatçı ve sanatçılar ile davetliler katıldı.

Üçüncü, edebiyatın önemini vurgulayarak, "Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin 18 ilçesiyle beraber geçmişte olduğu gibi bugün de Trabzon'umuzun kültür, sanat, edebiyat ve spor şehri olduğunu tüm dünyaya göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.