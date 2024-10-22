Trabzon'da, 3 bin öğrenciye ayakkabı ve mont dağıtılacak
FLO, Trabzon'da 3 bin öğrenciye ayakkabı ve mont dağıtımı kampanyası başlattı.
FLO, Trabzon'da 3 bin öğrenciye ayakkabı ve mont dağıtımı kampanyası başlattı.
Şirket tarafından Trabzon'da ilkokul öğrencilerine 3 bin ayakkabı ve mont dağıtılacak çalışma kapsamında, Çaykara Hüseyin Vehbi Fettah ve Şehit Mehmet Aygün ilkokullarında ayakkabı dağıtımı gerçekleştirildi.
Ayakkabı dağıtım programına Çaykara Kaymakamı Gürdal Erbek, eski Bakan Faruk Nafız Özak, FLO Genel Müdürü Mehmet Tahir Bayraksoy ve iş insanı Mehmet İnan katıldı.
Sınıflarda öğrencilere ayakkabıları dağıtan Özak, Erbek ve Bayraksoy öğrencilerle sohbet etti.
Kampanya kapsamında, yarın Karaçam İlkokulu'nda ayakkabı dağıtımının devam edeceği bildirildi.
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