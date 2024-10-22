Trabzon'da, 3 bin öğrenciye ayakkabı ve mont dağıtılacak

Sınıflarda öğrencilere ayakkabıları dağıtan Özak, Erbek ve Bayraksoy öğrencilerle sohbet etti.

Şirket tarafından Trabzon'da ilkokul öğrencilerine 3 bin ayakkabı ve mont dağıtılacak çalışma kapsamında, Çaykara Hüseyin Vehbi Fettah ve Şehit Mehmet Aygün ilkokullarında ayakkabı dağıtımı gerçekleştirildi.

FLO, Trabzon'da 3 bin öğrenciye ayakkabı ve mont dağıtımı kampanyası başlattı.

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