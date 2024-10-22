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        Trabzon'da, 3 bin öğrenciye ayakkabı ve mont dağıtılacak

        FLO, Trabzon'da 3 bin öğrenciye ayakkabı ve mont dağıtımı kampanyası başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 19:47 Güncelleme: 22.10.2024 - 19:54
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        Trabzon'da, 3 bin öğrenciye ayakkabı ve mont dağıtılacak
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        FLO, Trabzon'da 3 bin öğrenciye ayakkabı ve mont dağıtımı kampanyası başlattı.

        Şirket tarafından Trabzon'da ilkokul öğrencilerine 3 bin ayakkabı ve mont dağıtılacak çalışma kapsamında, Çaykara Hüseyin Vehbi Fettah ve Şehit Mehmet Aygün ilkokullarında ayakkabı dağıtımı gerçekleştirildi.

        Ayakkabı dağıtım programına Çaykara Kaymakamı Gürdal Erbek, eski Bakan Faruk Nafız Özak, FLO Genel Müdürü Mehmet Tahir Bayraksoy ve iş insanı Mehmet İnan katıldı.

        Sınıflarda öğrencilere ayakkabıları dağıtan Özak, Erbek ve Bayraksoy öğrencilerle sohbet etti.

        Kampanya kapsamında, yarın Karaçam İlkokulu'nda ayakkabı dağıtımının devam edeceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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