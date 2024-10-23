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        Trabzonspor, Şenol Güneş ile ilk peşinde

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda 26 Ekim Cumartesi günü Göztepe'ye konuk olacak Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, bu sezon ilk dış saha galibiyetini almayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 11:02 Güncelleme: 23.10.2024 - 11:02
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        Trabzonspor, Şenol Güneş ile ilk peşinde
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        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda 26 Ekim Cumartesi günü Göztepe'ye konuk olacak Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, bu sezon ilk dış saha galibiyetini almayı hedefliyor.

        Bordo-mavililer, bu sezon deplasmanda oynadığı 4 karşılaşmadan da beraberlikle ayrılırken bu maçlarda 3 ayrı çalıştırıcı görev yaptı.

        Karadeniz ekibi, ligin ilk haftasında Abdullah Avcı yönetiminde Net Global Sivasspor karşısından 0-0 beraberlikle ayrıldı.

        Ligde bir sonraki deplasman karşılaşmasında ikas Eyüpspor ile karşılaşan Karadeniz ekibi, geçici olarak takımın başında sahaya çıkan futbol genel direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde İstanbul deplasmanından da golsüz beraberlikle döndü.

        Daha sonra 5. kez takımın başına getirilen Şenol Güneş ile 2 deplasman maçı oynayan Trabzonspor, bu maçlarda da deplasman beraberliklerini değiştiremedi. Bordo-mavililer, önce Gaziantep FK deplasmanından 0-0, daha sonra da Atakaş Hatayspor deplasmanından 1-1'lik sonuçla ayrıldı.

        - 4 maçta 4 puan

        Ligde 8 hafta sonunda 12 puanı bulunan Trabzonspor, puanların 4'ünü sadece dış sahada toplayabildi.

        Karadeniz ekibi, 4 karşılaşmadan beraberlikle ayrılarak deplasman maçlarında 1 puan ortalaması ile oynadı.

        Trabzonspor, iç sahada ise 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek 8 puan çıkardı.

        - Sadece 1 gol attı

        Trabzonspor, deplasmanda gol atmakta zorluk yaşadı.

        Bordo-mavililer, Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor ve Gaziantep FK maçlarında gol kaydedemezken sadece Atakaş Hatayspor maçında 1 gol attı.

        Trabzonspor'un deplasmandaki tek golünü de santrfor oyuncusu Simon Banza kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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