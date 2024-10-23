Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        UEFA Gençlik Ligi 2. Tur

        UEFA Gençlik Ligi 2. Tur ilk maçında Trabzonspoltı takımı, konuk ettiği Karadağ'ın Buducnost Podgorica'yı 3-1 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 21:03 Güncelleme: 23.10.2024 - 21:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        UEFA Gençlik Ligi 2. Tur
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Gençlik Ligi 2. Tur ilk maçında Trabzonspoltı takımı, konuk ettiği Karadağ’ın Buducnost Podgorica'yı 3-1 yendi.

        Papara Park’ta oynanan müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

        Maçın ikinci devresinde Karadağ temsilcisi 54. dakikada Danilo Vukanovic ile öne geçerken bordo-mavililer 55. dakikada Onuralp Çakıroğlu, 75. dakikada Poyraz Efe Yıldırım ve 90+4'te Boran Başkan'ın golleriyle maçtan 3-1 galip ayrıldı.

        Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş de maçı tribünden takip etti.

        Rövanş karşılaşması 6 Kasım'da Karadağ'da oynanacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TUSAŞ'a terör saldırısı!
        TUSAŞ'a terör saldırısı!
        İşte TUSAŞ'a saldıran o teröristler ve saldırı anı
        İşte TUSAŞ'a saldıran o teröristler ve saldırı anı
        'Kirli eller kırılacak'
        'Kirli eller kırılacak'
        TUSAŞ'taki terör saldırısına siyasilerden peş peşe tepkiler
        TUSAŞ'taki terör saldırısına siyasilerden peş peşe tepkiler
        NATO ve BM Genel Sekreterlerinden TUSAŞ açıklaması
        NATO ve BM Genel Sekreterlerinden TUSAŞ açıklaması
        "Korku filmi bu kez kabusa dönüşmedi"
        "Korku filmi bu kez kabusa dönüşmedi"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile buluştu
        Aslan, Avrupa'da kükredi!
        Aslan, Avrupa'da kükredi!
        Hizbullah doğruladı! Nasrallah'ın halefi öldürüldü
        Hizbullah doğruladı! Nasrallah'ın halefi öldürüldü
        Borsa karar aşamasında
        Borsa karar aşamasında
        23 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        23 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Narin cinayetinde ilk duruşma 7 Kasım'da
        Narin cinayetinde ilk duruşma 7 Kasım'da
        2025’te can yakacak vergiler
        2025’te can yakacak vergiler
        IMF'den Türkiye açıklaması
        IMF'den Türkiye açıklaması
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        Mourinho'dan kadro tepkisi!
        Mourinho'dan kadro tepkisi!
        "Şakalaşırken" öldürdü! 7 yıl ceza alıp tahliye edildi
        "Şakalaşırken" öldürdü! 7 yıl ceza alıp tahliye edildi
        Arda Güler'e dev talip!
        Arda Güler'e dev talip!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        En büyük hedefini açıkladı
        En büyük hedefini açıkladı

        Benzer Haberler

        Trabzon'da 9 ilçede kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele edilecek
        Trabzon'da 9 ilçede kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele edilecek
        Otomobilin dereye uçtuğu kaza kamerada; 2 yaralı
        Otomobilin dereye uçtuğu kaza kamerada; 2 yaralı
        Trabzonspor'da, Göztepe maçı hazırlıkları çift kale maç ile başladı
        Trabzonspor'da, Göztepe maçı hazırlıkları çift kale maç ile başladı
        Trabzon'da 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında
        Trabzon'da 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında
        Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını çift kale maç ile sürdürdü
        Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını çift kale maç ile sürdürdü
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş, Trabzon'da konuştu:
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş, Trabzon'da konuştu: