UEFA Gençlik Ligi 2. Tur

Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş de maçı tribünden takip etti.

Maçın ikinci devresinde Karadağ temsilcisi 54. dakikada Danilo Vukanovic ile öne geçerken bordo-mavililer 55. dakikada Onuralp Çakıroğlu, 75. dakikada Poyraz Efe Yıldırım ve 90+4'te Boran Başkan'ın golleriyle maçtan 3-1 galip ayrıldı.

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