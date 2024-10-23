UEFA Gençlik Ligi 2. Tur
UEFA Gençlik Ligi 2. Tur ilk maçında Trabzonspoltı takımı, konuk ettiği Karadağ'ın Buducnost Podgorica'yı 3-1 yendi.
UEFA Gençlik Ligi 2. Tur ilk maçında Trabzonspoltı takımı, konuk ettiği Karadağ’ın Buducnost Podgorica'yı 3-1 yendi.
Papara Park’ta oynanan müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Maçın ikinci devresinde Karadağ temsilcisi 54. dakikada Danilo Vukanovic ile öne geçerken bordo-mavililer 55. dakikada Onuralp Çakıroğlu, 75. dakikada Poyraz Efe Yıldırım ve 90+4'te Boran Başkan'ın golleriyle maçtan 3-1 galip ayrıldı.
Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş de maçı tribünden takip etti.
Rövanş karşılaşması 6 Kasım'da Karadağ'da oynanacak.
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