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        Trabzonspor kafilesi İzmir'e gitti

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı için İzmir'e gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 16:57 Güncelleme: 25.10.2024 - 16:57
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        Trabzonspor kafilesi İzmir'e gitti
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı için İzmir'e gitti.

        Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanla tamamladı. Takım daha sonra özel uçakla Trabzon Havalimanı'ndan İzmir'e hareket etti.

        Kafilede, ⁠Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, ⁠Onuralp Çevikkan, ⁠Pedro Malheiro, Borna Barisic, Hüseyin Türkmen, ⁠Stefano Denswil, ⁠Serdar Saatçi, Eren Elmalı, ⁠Salih Malkoçoğlu, John David Lundstram, Okay Yokuşlu, ⁠Ozan Tufan, ⁠Batista Mendy, ⁠Enis Bardhi, Edin Visca, ⁠Cihan Çanak, Muhammed Cham, ⁠Anthony Nwakaeme, Denis Dragus, Simon Banza, Umut Bozok ve ⁠Poyraz Yıldırım yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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