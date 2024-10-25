Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Of'ta söyleşi düzenlendi

        Trabzon'un Of ilçesinde, "İran Edebiyatının Türk Edebiyatına Etkileri ve Katkıları" konulu söyleşi organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 20:56 Güncelleme: 25.10.2024 - 21:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Of'ta söyleşi düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'un Of ilçesinde, "İran Edebiyatının Türk Edebiyatına Etkileri ve Katkıları" konulu söyleşi organize edildi.

        Uluslararası Trabzon Edebiyat Festivali kapsamında Of Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen programda, Türk ve İran edebiyatından şiirler okundu.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, programa katılan öğrencilere çok okumalarını ve duygularını yazmalarını tavsiye etti.

        Programa, İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Naser Mohebati, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Yerlikaya'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Bakan Yerlikaya'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        İspanyol gazetecilerden Arda Güler yorumu!
        İspanyol gazetecilerden Arda Güler yorumu!
        Dehşet saçan öğrenci yakalandı!
        Dehşet saçan öğrenci yakalandı!
        Avrupa'nın ardından
        Avrupa'nın ardından
        Bakan Şimşek'ten açığa satış açıklaması
        Bakan Şimşek'ten açığa satış açıklaması
        Uzay seyahati için biletler satışa çıktı
        Uzay seyahati için biletler satışa çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize geri adım attıramazlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize geri adım attıramazlar
        Lübnan'ın kritik ismi Alameh, Habertürk'te
        Lübnan'ın kritik ismi Alameh, Habertürk'te
        Okan Buruk ameliyat oldu!
        Okan Buruk ameliyat oldu!
        25 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        25 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Aşkları 6 ay önce başladı
        Aşkları 6 ay önce başladı
        Bebekleri ölen aile: Pasif ötanazi yaptılar!
        Bebekleri ölen aile: Pasif ötanazi yaptılar!
        Yenidoğan iddianamesinden ayrıntılar: Telefon görüşmesi dosyada...
        Yenidoğan iddianamesinden ayrıntılar: Telefon görüşmesi dosyada...
        Askeri kamuflajla geziyordu: Gözaltına alındı
        Askeri kamuflajla geziyordu: Gözaltına alındı
        Narin'in öldürülmeden bir saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
        Narin'in öldürülmeden bir saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı

        Benzer Haberler

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Trabzon'da konuştu:
        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Trabzon'da konuştu:
        Trabzon'da, "101. Yılında Cumhuriyet" adlı sergi açıldı
        Trabzon'da, "101. Yılında Cumhuriyet" adlı sergi açıldı
        "Ortahisar Yazar Buluşmaları" başladı
        "Ortahisar Yazar Buluşmaları" başladı
        Trabzonspor kafilesi İzmir'e gitti
        Trabzonspor kafilesi İzmir'e gitti
        Trabzonspor, İzmir'e gitti
        Trabzonspor, İzmir'e gitti
        Trabzon'da amatör spor kulüpleri temsilcileri toplantıda buluştu
        Trabzon'da amatör spor kulüpleri temsilcileri toplantıda buluştu