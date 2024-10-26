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        Trabzon'da yaylalardan dönüş yolculuğu devam ediyor

        Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı Seloba Yaylası'nda ilkbahar ve yazı geçiren vatandaşların havanın soğumasıyla başlayan mahallelere dönüş yolculuğu sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 13:00 Güncelleme: 26.10.2024 - 13:00
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        Trabzon'da yaylalardan dönüş yolculuğu devam ediyor
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        Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı Seloba Yaylası'nda ilkbahar ve yazı geçiren vatandaşların havanın soğumasıyla başlayan mahallelere dönüş yolculuğu sürüyor.

        Geleneksel yayla göçünü de yaşatmak isteyen besicilerin süsledikleri büyükbaş hayvanlarıyla yaptığı yolculuk, renkli görüntülere sahne oldu.

        Yayla sakinlerinden Bayram Bostan, her yıl gerçekleştirdikleri göçün yalnızca iş değil, geçmişten gelen bir kültür olduğunu söyledi.

        Bostan, büyüklerinden öğrendikleri göç geleneğini yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

        Öte yandan Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

        Bölgenin önemli turizm merkezlerinden Ayder Yaylası'nda yağışın ardından ortaya çıkan seyrine doyumsuz manzara, dronla görüntülendi.

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