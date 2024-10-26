Trabzon'da öğrencilere yönelik doğa etkinliği düzenlendi

Öğretmenleriyle doğayı keşfeden öğrenciler, yapmayı planladıkları çalışma için taş, kozalak ve yaprak topladı.

Zeki Bilge İlkokulu ve Şehit Mehmet Aygün İlkokulu öğrencileri, ilçe merkezi ve Uzungöl'de doğa duyarlılığına yönelik etkinliğe katıldı.

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