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        Sümela Manastırı'nı 9 ayda 395 bin 994 turist ziyaret etti

        Trabzon'un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı, bu yılın ocak-eylül döneminde 395 bin 994 turisti ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 14:19 Güncelleme: 27.10.2024 - 14:19
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        Sümela Manastırı'nı 9 ayda 395 bin 994 turist ziyaret etti
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        Trabzon'un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı, bu yılın ocak-eylül döneminde 395 bin 994 turisti ağırladı.

        Altındere Vadisi Milli Parkı sınırları içinde, 300 metre yüksekteki kayalar oyularak inşa edilen manastır, ziyaretçilerine doğa, tarih ve kültürü bir arada sunuyor.

        UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan manastır, her dönem kültür ve doğa tutkunlarının Trabzon'daki gezi rehberinde ilk sıralarda yer alıyor.

        Turizm sezonunu tamamlayan Sümela Manastırı, misafirlerine manzarasının yanı sıra trekking, dağ bisikleti, foto safari gibi farklı olanaklar da sunuyor.

        Bünyesinde barındığı "Azize Varvara" olarak bilinen Aya Varvara Kilisesi'yle de dikkati çeken Sümela Manastırı, bölgedeki tarih, kültür ve doğa turizmine önemli katkı sağlıyor.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, dünyaca ünlü Sümela Manastırı'nı Ocak-Eylül 2024'te 395 bin 994 turist ziyaret etti.

        Yaz turizm sezonunda yoğun turist ağırlayan manastır, bu kapsamda en fazla ağustos ayında 111 bin 814 turiste ev sahipliği yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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