Trabzon'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Çalışmalarda, JASAT ve asayiş timleri tarafından "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A. yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ortahisar ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

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