Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Yürüme güçlüğü çeken kişi Trabzon'da sağlığına kavuştu

        Bacağında bir süre önce oluşan yara ve ağrı dolayısıyla yürüme güçlüğü çeken Erdoğan Günçiçek, Trabzon'da Of Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 18:09 Güncelleme: 30.10.2024 - 18:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yürüme güçlüğü çeken kişi Trabzon'da sağlığına kavuştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bacağında bir süre önce oluşan yara ve ağrı dolayısıyla yürüme güçlüğü çeken Erdoğan Günçiçek, Trabzon'da Of Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

        İstanbul'da yaşayan diyabet hastası Günçiçek, geçirdiği bir kaza sonucu sağlık sorunları artınca memleketi Trabzon'a gelmeye karar verdi.

        Of Devlet Hastanesi Kronik Yara Bakım Birimine başvuran 49 yaşındaki Günçiçek, muayene ve tetkiklerin ardından ameliyat edildi.

        Başhekim Opr. Dr. Şaban Uysal, AA muhabirine, geçirdiği kaza sonucu Günçiçek'in sol bacak diz altı ile ayak bileği arasında kas içinde kanama oluştuğunu söyledi.

        Kanamanın zamanla artış gösterip ağrı, eklem ve hareket kısıtlılığına yol açarak Günçiçek'in yürümesine engel olduğunu belirten Uysal, hastanın yaklaşık 10 yıllık da diyabet öyküsü olduğunu anlattı.

        Uysal, Dr. Kübra Yıldırım ve Dr. Fatih Bayalan tarafından gerekli tedavileri yapılan hastayı, daha sonra Opr. Dr. Murat Tıngır'ın ameliyat ettiğini dile getirdi.

        Hastanın iyileşme sürecine ilişkin de bilgi veren Uysal, "Sonunda hastamız, tekerlekli sandalye ile geldiği hastanemizden yürüyerek şifa ile taburcu oldu." dedi.

        Erdoğan Günçiçek ise hastane ekibine teşekkür ederek, "Çok şükür tekerlekli sandalye ile geldiğim Of Devlet Hastanesi'nden yürüyerek hatta koşabilecek durumda taburcu oldum. Aktif iş yaşamıma dönebilecek duruma geldim." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Altın rekorlar kırarken vatandaş faize yöneldi
        Altın rekorlar kırarken vatandaş faize yöneldi
        Villada sır olay! 3 kişinin cesedi bulundu
        Villada sır olay! 3 kişinin cesedi bulundu
        "Beşiktaş'a dönmek isterim!"
        "Beşiktaş'a dönmek isterim!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj: Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle tutmanı bekliyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj: Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle tutmanı bekliyoruz
        30 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        30 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        43. kattan düşerek ölen Semanur Arslan'ın telefonunun şifresi kırıldı: "Mahşerde görüşürüz"
        43. kattan düşerek ölen Semanur Arslan'ın telefonunun şifresi kırıldı: "Mahşerde görüşürüz"
        Özel'den Esenyurt tepkisi, teşekkür açıklaması
        Özel'den Esenyurt tepkisi, teşekkür açıklaması
        İsrail'in İran saldırısı ne kadar yıkıcı?
        İsrail'in İran saldırısı ne kadar yıkıcı?
        Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kim?
        Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kim?
        Oscar'lı oyuncu İstanbul'da
        Oscar'lı oyuncu İstanbul'da
        100 bin sosyal konut yapılacak
        100 bin sosyal konut yapılacak
        Balonda aşk
        Balonda aşk
        Kasım'da bölge bölge hava durumu! Yağmur var ama kuraklık kapıda
        Kasım'da bölge bölge hava durumu! Yağmur var ama kuraklık kapıda
        Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında
        Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yaklaşık bir ton ağırlığında! "İlk kez karşımıza çıkıyor"
        Yaklaşık bir ton ağırlığında! "İlk kez karşımıza çıkıyor"
        Eksikliği vücudu alarma geçiriyor!
        Eksikliği vücudu alarma geçiriyor!
        Yine linçlendi
        Yine linçlendi
        Yenilenebilir enerjide İsveç'in hedefindeki devrim niteliğindeki proje
        Yenilenebilir enerjide İsveç'in hedefindeki devrim niteliğindeki proje
        Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı!
        Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı!

        Benzer Haberler

        Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor
        Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor
        Trabzonspor, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzon'da 9 ayda 1 milyon 164 bin 137 turist konakladı
        Trabzon'da 9 ayda 1 milyon 164 bin 137 turist konakladı
        Trabzonspor-Fenerbahçe maçına konuk takım taraftarları alınmayacak
        Trabzonspor-Fenerbahçe maçına konuk takım taraftarları alınmayacak
        Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayac...
        Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayac...
        Giritli ustasından öğrendiği tarifle lakerda hazırlıyor
        Giritli ustasından öğrendiği tarifle lakerda hazırlıyor