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        Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Iashvili'nden TTSO'ya ziyaret

        Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Nikoloz Iashvili, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TTSO) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 11:07 Güncelleme: 31.10.2024 - 11:13
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        Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Iashvili'nden TTSO'ya ziyaret
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        Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Nikoloz Iashvili, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TTSO) ziyaret etti.

        TTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, Iashvili ve TTSO Başkanı Erkut Çelebi'nin, Tiflis ile Trabzon arasındaki direkt uçuşların başlamasının ardından ticaret ve turizmin geliştirilmesiyle ilgili konuları görüştüğü belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çelebi, Türk iş insanlarının Batum'a yaptığı yatırımların direkt seferler sayesinde Tiflis'i de geliştireceğini vurguladı.

        Çelebi, uzaklık ve ulaşım zorlukları nedeniyle Tiflis ve Gürcistan'ın doğu bölgesiyle bugüne kadar yakın ilişkiler kurulamadığına işaret ederek, "Şimdi direkt uçak seferiyle Tiflis artık 40 dakika uzağımızda. Sağlık turizmi hedefiyle bu çalışmayı başlattık ancak diğer turizm çeşitleri ve özellikle ticaretin de büyük oranda gelişeceğine inanıyoruz. Kasım ayında mobilya kümelenmesine katılan iş insanlarımızla Tiflis'te ikili iş görüşmesi etkinliği düzenleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Aralıkta sağlık turizmiyle ilgili Gürcistan firmalarını şehirde ağırlayacaklarını belirten Çelebi, "Mümkün olduğunca karşılıklı ticaret heyetleriyle ticaret hacmimizi artırmayı hedefliyoruz. Cumhurbaşkanımız, Gürcistan ile 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefi koydu. Trabzon iş dünyası olarak bu rakama elimizden gelen katkıyı vermeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

        Çelebi, Tiflis'te kurmayı planladıkları sektör alanıyla ilgili arazi arayışında olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Yaklaşık 50-70 dönümlük arazide Türk firmalarının ürünlerini üretip satışını yapabilecekleri bir konsept üzerinde çalışıyoruz. Bu anlamda Tiflis civarında da uygun arazilerle ilgili ortak bir çalışma yapmayı arzuluyoruz. Gürcistan pazarına açılmak isteyen firmalarımız için iyi bir fırsat yaratmayı hedefliyoruz."

        Başkonsolos Iashvili ise karşılıklı ticaret ve turizm heyetleri olmak üzere her konuda yapılacak ortak çalışmalara destek vermekten mutluluk duyacaklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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