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        Trabzon'da pistten çıkarak deniz kenarında durabilen uçağın pilotlarının yargılanması sürdü

        Trabzon Havalimanı'nda 6 yıl önce pistten çıkarak denize metreler kala durabilen Ankara-Trabzon uçağının pilotlarının yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 12:58 Güncelleme: 31.10.2024 - 12:58
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        Trabzon'da pistten çıkarak deniz kenarında durabilen uçağın pilotlarının yargılanması sürdü
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        Trabzon Havalimanı'nda 6 yıl önce pistten çıkarak denize metreler kala durabilen Ankara-Trabzon uçağının pilotlarının yargılanmasına devam edildi.

        Trabzon 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Trabzon Havalimanı'nda 13 Ocak 2018'de yolcu uçağının pistten çıkarak denize metreler kala durabildiği kaza sonucu hakkında "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuksuz yargılanan ikinci pilot İrfan Yavuz'un avukatı katıldı.

        Birinci pilot Ender Bayraktar'ın müdafisi ise mazereti nedeniyle duruşmada yer almadı.

        İkinci pilot İrfan Yavuz'un avukatı Hasan Özköse, beyanında tüm müştekilerin şikayetlerinden feragat ettiklerine dair noter huzurunda alınan feragatnamelerin dosyaya sunulduğunu belirtti.

        Önceki celse müştekilerden S.G'nin noter huzurunda alınan evrakının dosyada eksik olduğunu hatırlatan Özköse, celse arasında müşteki ile arabulucu huzurunda anlaştıklarını ve müştekinin şikayetinden vazgeçtiğine dair ibranamenin dosyaya sunulduğunu söyledi.

        Müvekkilinin beraatini talep eden Özköse, aksi takdirde şikayet yokluğu sebebiyle düşme kararı verilmesini talep etti.

        Duruşma savcısının mazereti nedeniyle mahkemeye geçici atanan savcı, mütalaa hazırlanmak üzere duruşmanın ertelenmesini talep etti.

        Mahkeme başkanı, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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