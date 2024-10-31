Trabzon'da pistten çıkarak deniz kenarında durabilen uçağın pilotlarının yargılanması sürdü

Duruşma savcısının mazereti nedeniyle mahkemeye geçici atanan savcı, mütalaa hazırlanmak üzere duruşmanın ertelenmesini talep etti.

Müvekkilinin beraatini talep eden Özköse, aksi takdirde şikayet yokluğu sebebiyle düşme kararı verilmesini talep etti.

Önceki celse müştekilerden S.G'nin noter huzurunda alınan evrakının dosyada eksik olduğunu hatırlatan Özköse, celse arasında müşteki ile arabulucu huzurunda anlaştıklarını ve müştekinin şikayetinden vazgeçtiğine dair ibranamenin dosyaya sunulduğunu söyledi.

Trabzon 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Trabzon Havalimanı'nda 13 Ocak 2018'de yolcu uçağının pistten çıkarak denize metreler kala durabildiği kaza sonucu hakkında "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuksuz yargılanan ikinci pilot İrfan Yavuz'un avukatı katıldı.

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