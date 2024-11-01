Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda bordo-mavili futbolcular, taktik çalıştı.
Trabzonspor, yarın saat 16.00'daki idmanla 3 Kasım Pazar günü oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
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