Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 9. haftasında Trabzonspor, sahasında İstanbul Ankaspor'u 114-65 yendi.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 9. haftasında Trabzonspor, sahasında İstanbul Ankaspor'u 114-65 yendi.
Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan bordo-mavililer, ilk periyodu 30-13 önde bitirdi.
Bordo-mavililer, Rijad Aydın ve Okben Ulubay'ın önemli katkısıyla devreyi 51-28 önde tamamladı.
Tykivion Gordon'un da sahneye çıkmasıyla üçüncü periyodu 86-51 önde bitiren Karadeniz ekibi, parkeden 114-65 galip ayrıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.