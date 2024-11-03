Trabzonspor-Fenerbahçe
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Papara Park
Hakemler: Oğuzhan Çakır, İbrahim Çağlar Uyarcan, Candaş Elbil
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Lundstram, Mendy, Visca, Nwakaeme, Ozan Tufan, Banza, Eren Elmalı, Denswil, Okay Yokuşlu, Malheiro
Fenerbahçe: Livakovic, Çağlar Söyüncü, Djiku, Tadic, Fred, Mert Müldür, En-Nesyri, Osayi-Samuel, Amrabat, Szymanski, Saint-Maximin
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.