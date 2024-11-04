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        Trabzon'da kültür ve sanat etkinlikleri devam ediyor

        Trabzon'da kasımda kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında tiyatro, konser ve söyleşi organize edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 21:53 Güncelleme: 04.11.2024 - 21:53
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        Trabzon'da kültür ve sanat etkinlikleri devam ediyor
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        Trabzon'da kasımda kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında tiyatro, konser ve söyleşi organize edilecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca şehri kültür ve sanatla buluşturacak etkinlikler hazırlandı.

        Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde yetişkin tiyatrosundan çocuk tiyatrosuna, konserlerden seminerlere kadar geniş bir yelpazede etkinlik gerçekleştirilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'da kültür ve sanata gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti belirtti.

        Genç, Trabzon'u kültür ve sanatla buluşturan etkinlikler düzenlemekten gurur duyduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi başta olmak üzere şehrimizin dört bir yanını sanatla buluşturmayı hedefliyoruz. Ekim ayında gerçekleştirdiğimiz zengin programla binlerce kişiye ulaşarak halkımızı sanatla bir araya getirdik. Bundan sonraki süreçte de Trabzon'un kültürel değerlerini yaşatmak ve sanatı geniş kitlelere ulaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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