Trabzon'da kültür ve sanat etkinlikleri devam ediyor

Trabzon'da kasımda kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında tiyatro, konser ve söyleşi organize edilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca şehri kültür ve sanatla buluşturacak etkinlikler hazırlandı.

Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde yetişkin tiyatrosundan çocuk tiyatrosuna, konserlerden seminerlere kadar geniş bir yelpazede etkinlik gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'da kültür ve sanata gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti belirtti.