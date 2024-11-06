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        Trabzon'dan 10 ayda 618,7 milyon dolarlık fındık ihracatı

        Trabzon'dan 2024 ocak-ekim döneminde gerçekleştirilen fındık ihracatından 618 milyon 673 bin dolarlık döviz girdisi sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 12:32 Güncelleme: 06.11.2024 - 12:32
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        Trabzon'dan 10 ayda 618,7 milyon dolarlık fındık ihracatı
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        Trabzon'dan 2024 ocak-ekim döneminde gerçekleştirilen fındık ihracatından 618 milyon 673 bin dolarlık döviz girdisi sağlandı.

        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı Sebahattin Arslantürk, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'den bu yılın 10 aylık döneminde 125 ülkeye fındık ihracatı gerçekleştirildiğini belirtti.

        Arslantürk, en çok ihracat yapılan ilk 5 ülkenin Almanya, İtalya, Polonya, Fransa ve Çin Halk Cumhuriyeti olduğunu aktardı.

        Trabzon'dan yapılan fındık ihracatında artış trendinin sürdüğüne işaret eden Arslantürk, "2024 yılının 10 aylık döneminde Trabzon'dan 71 bin 858 ton fındık ihracatı karşılığında 618 milyon 673 bin dolarlık döviz girdisi sağlandı. 2024-2025 ihraç sezonunun ilk iki ayında ise 12 bin 756 ton karşılığı 110 milyon 805 bin dolarlık ihracat yapıldı." değerlendirmesini yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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