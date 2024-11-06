Trabzon'dan 10 ayda 618,7 milyon dolarlık fındık ihracatı

Trabzon'dan 2024 ocak-ekim döneminde gerçekleştirilen fındık ihracatından 618 milyon 673 bin dolarlık döviz girdisi sağlandı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı Sebahattin Arslantürk, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'den bu yılın 10 aylık döneminde 125 ülkeye fındık ihracatı gerçekleştirildiğini belirtti.

Arslantürk, en çok ihracat yapılan ilk 5 ülkenin Almanya, İtalya, Polonya, Fransa ve Çin Halk Cumhuriyeti olduğunu aktardı.